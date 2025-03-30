Отдохнуть не получится: Минтруд изменил даты майских каникул - выходные изменили из-за ситуации в стране
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В 2025 году россиян ждёт новый формат майских выходных — вместо привычных длинных каникул будут два коротких, но тематических перерыва. Это часть стратегии по улучшению распределения рабочего времени. Нововведение вызывает разные мнения — от надежд до недовольства.
Как теперь будут выглядеть майские выходные?
Два периода отдыха:
1–4 мая — Праздник Весны и Труда;
8–11 мая — День Победы.
Такой подход, по задумке, должен сохранить праздничное настроение и избежать ощущения «растянутых» каникул.
Сокращённые рабочие дни:
30 апреля (среда) — короткий день перед 1 мая;
7 мая (среда) — сокращённый день перед 9 мая.
Плюсы нового формата
Чёткая тематика выходных: первая часть — для прогулок, пикников, вторая — для участия в памятных мероприятиях.
Поддержка внутреннего туризма: короткие каникулы могут подтолкнуть людей к поездкам по России, особенно в популярные направления — Сочи, Крым, Казань.
Что может не понравиться
Меньше возможностей уехать далеко: если раньше длинные майские позволяли отдых за границей, теперь поездки придётся тщательно планировать.
Раздробленные каникулы: многие считают, что это всего лишь «иллюзия» 8 дней отдыха — ведь они разделены.
Что говорит Минтруд?
Общее количество выходных не уменьшилось — это всё те же 8 дней.
Идея — создать баланс между интересами работников и работодателей, сделать праздники более организованными.
Будущее реформы
Формат протестируют в 2025 году. Если эффект окажется положительным, его могут оставить. Если спрос на отдых не вырастет — вернутся к длинным майским каникулам.
Вывод:
Майские праздники в 2025 году станут короче, но структурированнее. Это может подойти тем, кто любит короткие перерывы и путешествия по России. А вот тем, кто привык к долгим поездкам, придётся подстраиваться, сообщает источник.
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