Отдохнуть не получится: Минтруд изменил даты майских каникул - выходные изменили из-за ситуации в стране

В 2025 году россиян ждёт новый формат майских выходных — вместо привычных длинных каникул будут два коротких, но тематических перерыва. Это часть стратегии по улучшению распределения рабочего времени. Нововведение вызывает разные мнения — от надежд до недовольства.

Как теперь будут выглядеть майские выходные?

Два периода отдыха:

1–4 мая — Праздник Весны и Труда;

8–11 мая — День Победы.

Такой подход, по задумке, должен сохранить праздничное настроение и избежать ощущения «растянутых» каникул.

Сокращённые рабочие дни:

30 апреля (среда) — короткий день перед 1 мая;

7 мая (среда) — сокращённый день перед 9 мая.

Плюсы нового формата

Чёткая тематика выходных : первая часть — для прогулок, пикников, вторая — для участия в памятных мероприятиях.

Поддержка внутреннего туризма: короткие каникулы могут подтолкнуть людей к поездкам по России, особенно в популярные направления — Сочи, Крым, Казань.

Что может не понравиться

Меньше возможностей уехать далеко : если раньше длинные майские позволяли отдых за границей, теперь поездки придётся тщательно планировать.

Раздробленные каникулы: многие считают, что это всего лишь «иллюзия» 8 дней отдыха — ведь они разделены.

Что говорит Минтруд?

Общее количество выходных не уменьшилось — это всё те же 8 дней.

Идея — создать баланс между интересами работников и работодателей, сделать праздники более организованными.

Будущее реформы

Формат протестируют в 2025 году. Если эффект окажется положительным, его могут оставить. Если спрос на отдых не вырастет — вернутся к длинным майским каникулам.

Вывод:

Майские праздники в 2025 году станут короче, но структурированнее. Это может подойти тем, кто любит короткие перерывы и путешествия по России. А вот тем, кто привык к долгим поездкам, придётся подстраиваться, сообщает источник.