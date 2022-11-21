Отбивший гранаты руками российский боец Рустам впервые рассказал, что пережил тогда в окопе

Российский боец по имени Рустам, который покорил мир своим мужеством, обросив несколько упавших на него украинских гранат голыми руками, впервые рассказал, как пережил тот день в окопе.

" Лайфу" удалось пообщаться с бесстрашным бойцом, им оказался военнослужащий 127-го батальона пятой бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров.

"Подлетела "птичка", первую гранату скинула — меня законтачило, вырубился чуть-чуть, немножко отполз. И он [дрон] начал подлетать, постоянно скидывал [гранаты]", — поделился Рустам.

По его словам, в общей сложности украинский беспилотник скинул на него восемь гранат, причём одна из них разорвалась в ногах. Лёжа в окопе, Рустам отбрасывал один снаряд за другим и в итоге смог вернуться к своим боевым товарищам. Сейчас военнослужащий лежит в больнице с осколочными ранениями в руку и ногу.

На имя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу было направлено заявление с просьбой присвоить военнослужащему звание Героя России.

