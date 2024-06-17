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От жары поможет пластиковая бутылка: работает лучше кондиционера, свежесть на 2−3 часа — и переплачивать не надо

В различных регионах России в настоящее время царит жаркая погода. Однако не все жители могут похвастаться наличием кондиционеров дома или на рабочем месте, чтобы спастись от непреодолимой жары.

Максим Сафронов

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В различных регионах России в настоящее время царит жаркая погода. Однако не все жители могут похвастаться наличием кондиционеров дома или на рабочем месте, чтобы спастись от непреодолимой жары.

В этой ситуации на помощь приходит обычная пластиковая бутылка.

Автор публикации в телеграм-канале «Хозяйка 21 века» предлагает простой, но эффективный способ освежить помещение и охладить воздух с помощью вентилятора и пластиковой бутылки.

Для этого нужно взять 1,5-литровую бутылку, наполнить ее водой и поставить в морозильник. Нужно дать воде достаточно времени, чтобы она охладилась, а лучше всего замерзла. После этого стоит включить вентилятор и поставить бутылку с льдом рядом на стул или стол.

Этот простой, но эффективный способ позволит каждому ощутить облегчение от жары и насладиться прохладным воздухом. Не требуется особых усилий, все делается быстро и легко.
Этот простой лайфхак поможет охладиться и облегчить дыхание во время жаркой погоды, сообщает Hibiny.

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