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От старых денег придется избавиться? Россиян предупредили о новой национальной валюте

Россиян предупредили о появлении новой национальной валюты
От старых денег придется избавиться? Россиян предупредили о новой национальной валюте

Фото: открытые источники

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что у России появится новая национальная валюта. Речь идет о цифровом рубле. По словам Силуанова, цифровой рубль поможет экономике страны, поскольку на него не оказывается никакого постороннего влияния извне, пишет PRIMPRESS.

В оборот рубль выйдет до конца года, сейчас дорабатывается нормативная и законодательная база.

"Центробанк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль" – отметил министр.

Ранее о преимуществах цифровой валюты сообщала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. И она, и Силуанов уверяют - новые деньги будут совершенно прозрачными, надежными, россияне смогут легко следить за своими операциями, расходами и зачислениями.

Замены традиционных рублей на цифровые не потребуется. Платить можно будет как цифровыми рублями, там и обычными.

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