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«От безысходности и от хорошей жизни»: Набиуллина рассказала по каким причинам россияне оформляют кредиты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что люди, которые берут ссуды, всегда имеют позитивный настрой.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила мнение, что люди, которые берут ссуды, всегда имеют позитивный настрой.

Независимо от того, берут они кредиты из-за отчаяния или из-за хорошего положения в жизни. Об этом она сообщила на ПМЭФ, как сообщает РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что несколько лет назад наблюдался значительный рост кредитования у людей, которые уже были в долгах и имели низкий уровень доходов. Эта тенденция не исчезла. В прошлом году количество микрозаймов выросло на 34 процента, сообщает URANEWS.

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