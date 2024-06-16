Много волнений вызывает среди общественности в России вопрос о возможной повторной мобилизации, на который в последнее время обращено большое внимание.

Хотя Кремль и Министерство обороны утверждают, что дополнительная мобилизация не планируется, все еще существуют тревожные вопросы о подготовке к отправке на передовую.

Кто будет отправлен на передовую?

Официальная позиция Генерального штаба Министерства обороны РФ ясно указывает, что солдаты-срочники не будут направлены в зону специальной военной операции. Контрактники берут на себя основную ответственность, поскольку они добровольно выбрали контрактную службу и должны быть готовы к выполнению военных задач в условиях боевых действий.



Отбор кандидатов для контрактной службы обязателен в соответствии с установленными требованиями, включая физическое и психическое здоровье, а также возрастной диапазон от 18 до 60 лет. Разнообразие сроков контрактов, заключаемых с военным ведомством, предоставляет гибкость как для самих военнослужащих, так и для оборонного ведомства, с учетом потребностей и изменяющихся условий. Важность вопросов мобилизации и участия в боевых действиях остается на пике чувствительности и актуальности.

Важно отметить, что государство акцентирует внимание на добровольном характере службы среди контрактников, предоставляя им полный спектр условий для профессионального роста и выполнения служебных обязанностей. Понимание каждым контрактником как своих прав, так и ответственностей, считается важным фактором для укрепления оборонной способности страны и обеспечения стабильности как внутри, так и за ее пределами, сообщает PROKAZAN.