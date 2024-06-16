Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

От 18 до 60 лет: в Минобороны РФ сообщили, кому следует готовиться к отправке в зону СВО

Много волнений вызывает среди общественности в России вопрос о возможной повторной мобилизации, на который в последнее время обращено большое внимание.

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

Много волнений вызывает среди общественности в России вопрос о возможной повторной мобилизации, на который в последнее время обращено большое внимание.

Хотя Кремль и Министерство обороны утверждают, что дополнительная мобилизация не планируется, все еще существуют тревожные вопросы о подготовке к отправке на передовую.

Кто будет отправлен на передовую?

Официальная позиция Генерального штаба Министерства обороны РФ ясно указывает, что солдаты-срочники не будут направлены в зону специальной военной операции. Контрактники берут на себя основную ответственность, поскольку они добровольно выбрали контрактную службу и должны быть готовы к выполнению военных задач в условиях боевых действий.

Отбор кандидатов для контрактной службы обязателен в соответствии с установленными требованиями, включая физическое и психическое здоровье, а также возрастной диапазон от 18 до 60 лет. Разнообразие сроков контрактов, заключаемых с военным ведомством, предоставляет гибкость как для самих военнослужащих, так и для оборонного ведомства, с учетом потребностей и изменяющихся условий. Важность вопросов мобилизации и участия в боевых действиях остается на пике чувствительности и актуальности.

Важно отметить, что государство акцентирует внимание на добровольном характере службы среди контрактников, предоставляя им полный спектр условий для профессионального роста и выполнения служебных обязанностей. Понимание каждым контрактником как своих прав, так и ответственностей, считается важным фактором для укрепления оборонной способности страны и обеспечения стабильности как внутри, так и за ее пределами, сообщает PROKAZAN.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

чем истребить борщевик на огороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель погиб после ДТП с лосем

Интересное в Казани

3 дня назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

сколько стоит разработка сайта на тильде в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске победитель лотереи не дождался конца Сабантуя и потерял приз

Новости Татарстана

день назад

С 1 июля коммуналка в Татарстане подорожает

Новости Татарстана

10 часов назад

Модель из Зеленодольска не получила заветное предложение от экстрасенса с ТНТ

Новости Татарстана

14 часов назад

Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Новости Татарстана

6 часов назад

На юго-востоке Татарстана ожидается непогода
Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Казани

5 часов назад

«Рубин» лишился защитника Александра Мартыновича

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

6 часов назад

Ночью в Набережных Челнах автомобиль влетел в столб

Новости Казани

7 часов назад

Легкоатлетка Макаренко высказалась о спортивном уровне Игр БРИКС
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет

Новости Казани

8 часов назад

Казанские волонтёры спасли собак из захламлённой квартиры

Новости Татарстана

9 часов назад

Сотрудники ГИБДД в Нижнекамске помогли девушке с ОВЗ добраться до дома

Новости Казани

10 часов назад

В Казани задержали рейс в Анталью на 16 часов
Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства
С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми
Новости Казани
2 дня назад

С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми