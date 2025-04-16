«Освободить в зале суда»: жительница Татарстана, напавшая на сына с ножом, избежала заключения

В Ново-Савиновском районном суде Казани завершился резонансный процесс, связанный с трагедией в одной из семей.

Уроженка Узбекистана 40-летняя Сурайя Болтаева признана виновной в причинении лёгкого вреда здоровью и непредумышленной гибели собственного сына. Несмотря на вынесенный приговор, женщину освободили прямо в зале суда.

Что произошло: версия следствия

События разворачивались летом 2024 года. По данным следствия, в разгаре ссоры женщина схватила нож и приставила его к груди 17-летнего сына. Тогда, как утверждается, подросток сам нанёс себе смертельный удар. Юноша скончался от ранения в область сердца.

Прокурор Булат Султанов заявил, что вина Болтаевой доказана материалами дела. Обвинение настаивало на двух годах исправительных работ с удержанием части дохода в пользу государства. Суд счёл позицию прокуратуры обоснованной и вынес обвинительный приговор.

Версия обвиняемой: «Я не наносила удар»

Сама Болтаева в течение всего процесса утверждала, что смертельную травму сын нанёс себе самостоятельно. По её словам, она лишь испугала его ножом, а он в ответ — сам себе вонзил его в грудь. Судебно-медицинская экспертиза не смогла дать однозначного ответа, кто именно нанёс роковой удар.

Слушания длились почти два с половиной месяца и сопровождались бурными обсуждениями в СМИ и соцсетях.

Освобождение в зале суда

Суд в итоге назначил Болтаевой наказание в виде одного года и четырёх месяцев в колонии-поселении. Однако, поскольку женщина уже провела девять месяцев в следственном изоляторе, оставшуюся часть срока суд посчитал отбытым. Сурайя Болтаева была освобождена сразу после оглашения приговора.