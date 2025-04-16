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«Освободить в зале суда»: жительница Татарстана, напавшая на сына с ножом, избежала заключения

В Казани завершился судебный процесс по делу Су...

dzen.ru

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В Ново-Савиновском районном суде Казани завершился резонансный процесс, связанный с трагедией в одной из семей.

Уроженка Узбекистана 40-летняя Сурайя Болтаева признана виновной в причинении лёгкого вреда здоровью и непредумышленной гибели собственного сына. Несмотря на вынесенный приговор, женщину освободили прямо в зале суда.

Что произошло: версия следствия

События разворачивались летом 2024 года. По данным следствия, в разгаре ссоры женщина схватила нож и приставила его к груди 17-летнего сына. Тогда, как утверждается, подросток сам нанёс себе смертельный удар. Юноша скончался от ранения в область сердца.

Прокурор Булат Султанов заявил, что вина Болтаевой доказана материалами дела. Обвинение настаивало на двух годах исправительных работ с удержанием части дохода в пользу государства. Суд счёл позицию прокуратуры обоснованной и вынес обвинительный приговор.

Версия обвиняемой: «Я не наносила удар»

Сама Болтаева в течение всего процесса утверждала, что смертельную травму сын нанёс себе самостоятельно. По её словам, она лишь испугала его ножом, а он в ответ — сам себе вонзил его в грудь. Судебно-медицинская экспертиза не смогла дать однозначного ответа, кто именно нанёс роковой удар.

Слушания длились почти два с половиной месяца и сопровождались бурными обсуждениями в СМИ и соцсетях.

Освобождение в зале суда

Суд в итоге назначил Болтаевой наказание в виде одного года и четырёх месяцев в колонии-поселении. Однако, поскольку женщина уже провела девять месяцев в следственном изоляторе, оставшуюся часть срока суд посчитал отбытым. Сурайя Болтаева была освобождена сразу после оглашения приговора.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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