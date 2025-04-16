«Освободить в зале суда»: жительница Татарстана, напавшая на сына с ножом, избежала заключения
dzen.ru
В Ново-Савиновском районном суде Казани завершился резонансный процесс, связанный с трагедией в одной из семей.
Уроженка Узбекистана 40-летняя Сурайя Болтаева признана виновной в причинении лёгкого вреда здоровью и непредумышленной гибели собственного сына. Несмотря на вынесенный приговор, женщину освободили прямо в зале суда.
Что произошло: версия следствия
События разворачивались летом 2024 года. По данным следствия, в разгаре ссоры женщина схватила нож и приставила его к груди 17-летнего сына. Тогда, как утверждается, подросток сам нанёс себе смертельный удар. Юноша скончался от ранения в область сердца.
Прокурор Булат Султанов заявил, что вина Болтаевой доказана материалами дела. Обвинение настаивало на двух годах исправительных работ с удержанием части дохода в пользу государства. Суд счёл позицию прокуратуры обоснованной и вынес обвинительный приговор.
Версия обвиняемой: «Я не наносила удар»
Сама Болтаева в течение всего процесса утверждала, что смертельную травму сын нанёс себе самостоятельно. По её словам, она лишь испугала его ножом, а он в ответ — сам себе вонзил его в грудь. Судебно-медицинская экспертиза не смогла дать однозначного ответа, кто именно нанёс роковой удар.
Слушания длились почти два с половиной месяца и сопровождались бурными обсуждениями в СМИ и соцсетях.
Освобождение в зале суда
Суд в итоге назначил Болтаевой наказание в виде одного года и четырёх месяцев в колонии-поселении. Однако, поскольку женщина уже провела девять месяцев в следственном изоляторе, оставшуюся часть срока суд посчитал отбытым. Сурайя Болтаева была освобождена сразу после оглашения приговора.
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