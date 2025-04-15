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«Освободить в зале суда»: жительница Татарстана, напавшая на сына с ножом, избежала колонии

В Казани суд признал женщину виновной в гибели ...

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В Ново-Савиновском суде Казани завершилось громкое дело, связанное с трагедией в семье.

40-летняя Сурайя Болтаева, уроженка Узбекистана, была признана виновной в причинении легкого вреда здоровью и в непредумышленной гибели своего 17-летнего сына. Однако, несмотря на вынесенный приговор, женщину освободили прямо в зале суда.

Суд признал вину, но учёл срок в СИЗО

Инцидент произошёл летом 2024 года. По данным следствия, во время конфликта с сыном женщина схватила нож и приставила его к груди подростка. В ответ юноша, как утверждается, сам вонзил нож в сердце. От полученной травмы он скончался.

Прокурор Булат Султанов заявил, что вина женщины полностью подтверждена материалами дела и запросил для неё 2 года исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства. Суд согласился с доводами обвинения и признал Болтаеву виновной. Первоначально ей назначили 1 год и 4 месяца в колонии-поселении, однако из-за уже проведённых 9 месяцев в следственном изоляторе, оставшийся срок сочли отбытым.

Версия подсудимой: сын сам нанёс себе удар

Во время слушаний, которые продолжались около двух с половиной месяцев, женщина неоднократно рассказывала, что не наносила сыну удар. По её словам, он сам взял нож и вонзил себе в грудь. Это якобы произошло в ответ на её действия. Судебно-медицинская экспертиза не дала точного ответа, кто нанёс смертельную рану — подросток или мать.

Итог — свобода в зале суда

С учётом уже отбытого времени в СИЗО, суд постановил немедленно освободить Болтаеву. Таким образом, наказание формально назначено, но фактически женщина считается его отбывшей, сообщает kazanfirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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