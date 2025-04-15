«Освободить в зале суда»: жительница Татарстана, напавшая на сына с ножом, избежала колонии

В Ново-Савиновском суде Казани завершилось громкое дело, связанное с трагедией в семье.

40-летняя Сурайя Болтаева, уроженка Узбекистана, была признана виновной в причинении легкого вреда здоровью и в непредумышленной гибели своего 17-летнего сына. Однако, несмотря на вынесенный приговор, женщину освободили прямо в зале суда.

Суд признал вину, но учёл срок в СИЗО

Инцидент произошёл летом 2024 года. По данным следствия, во время конфликта с сыном женщина схватила нож и приставила его к груди подростка. В ответ юноша, как утверждается, сам вонзил нож в сердце. От полученной травмы он скончался.

Прокурор Булат Султанов заявил, что вина женщины полностью подтверждена материалами дела и запросил для неё 2 года исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства. Суд согласился с доводами обвинения и признал Болтаеву виновной. Первоначально ей назначили 1 год и 4 месяца в колонии-поселении, однако из-за уже проведённых 9 месяцев в следственном изоляторе, оставшийся срок сочли отбытым.

Версия подсудимой: сын сам нанёс себе удар

Во время слушаний, которые продолжались около двух с половиной месяцев, женщина неоднократно рассказывала, что не наносила сыну удар. По её словам, он сам взял нож и вонзил себе в грудь. Это якобы произошло в ответ на её действия. Судебно-медицинская экспертиза не дала точного ответа, кто нанёс смертельную рану — подросток или мать.

Итог — свобода в зале суда

С учётом уже отбытого времени в СИЗО, суд постановил немедленно освободить Болтаеву. Таким образом, наказание формально назначено, но фактически женщина считается его отбывшей, сообщает kazanfirst.