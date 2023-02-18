Осужденный на 25 лет главарь банды Ковтун погиб в СВО на Украине

Главарь "кировской банды" Александр Ковтун, получивший 25 лет колонии, погиб на Украине в составе "Вагнера"

Главарь "кировской банды" Александр Ковтун погиб на Украине, участвуя в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер", сообщили "Вести:Приморье" со ссылкой на Telegram-канал "ОПС-медиа". До недавнего времени мужчина отбывал 25-летний срок в колонии особого режима.

Именно в колонии он подписал контракт с ЧВК "Вагнер".

Потерпевшими от преступлений "кировской банды" под управлением Ковтуна стали более 30 человек, шесть граждан погибли.

По мнению следователей, у членов банды "отсутствует всякое представление о нравственности", они совершали преступления "не за идею, а просто для того, чтобы навлечь ужас на общество и почувствовать себя хозяевами жизней людей и при этом не упустить свой корыстный интерес".

Ковтун сдался властям 11 июня 2010 года. Тогда четырех участников банды сотрудники правоохранительных органов заблокировали в арендованной квартире в центре Уссурийска. Два бандита покончили с собой, после чего третий сдался. Но Ковтуна уговорили сдаться через несколько часов – только после переговоров с участием его адвоката и матери. С тех пор мужчина содержался за решеткой (приговор позже ему заменили и назначили отбывание наказание сроком 25 лет), пока не отправился на Украину.