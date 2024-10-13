Осужденная за фейки о ВС РФ Люся Штейн приехала из России через Белоруссию

В тени непрекращающихся дебатов о свободе слова в России, ситуация с Люсей Штейн, бывшей участницей панк-группы Pussy Riot и экс-муниципальным депутатом, вновь напоминает о сложности баланса между национальной безопасностью и личными свободами. В марте этого года Штейн была осуждена Басманным районным судом на шесть лет и пятнадцать дней лишения свободы. Основанием для приговора послужило обвинение в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, предусмотренное частью 2 статьи 207.3 УК РФ.

Покинув страну в марте 2022 года через пункт пропуска "Каменный Лог" на границе с Белоруссией, Штейн использовала возможность свободного выезда, оставив за собой серию нерешенных юридических вопросов. В августе Мосгорсуд подтвердил решение о лишении её свободы, а также запретил ей заниматься администрированием сайтов на срок 3,5 года.

В то время как дверь квартиры Штейн оставалась закрытой для следователей, соседи подтвердили её долгое отсутствие. Эти события разворачиваются на фоне нового витка преследования членов Pussy Riot, несколько из которых недавно были объявлены в розыск. Тасо Плетнер, Диана Буркот, Ольга Борисова и Алина Петрова теперь находятся под следствием по обвинениям в других уголовных делах.

Свобода выражения мнений и право на справедливый суд продолжают оставаться критически важными вопросами, стоящими перед российским обществом и мировым сообществом, пишет vm.ru.