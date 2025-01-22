Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Остеопат «издевалась» над ребёнком и не дала вызвать скорую: в Казани годовалый малыш умер на глазах отца

трагический случай в частной клинике, где годов...

2gis.ru

Подписаться в Telegram

В частной клинике произошла ужасающая трагедия, которая закончилась смертью годовалого мальчика во время приема у остеопата.

Отец малыша рассказал, что врач отказалась вызвать скорую помощь, несмотря на его настойчивые просьбы.

Отказ в экстренной помощи

По словам отца, ситуация начала ухудшаться, когда остеопат применяла агрессивные методы лечения, включая скручивание рук и ног мальчика.

«Я говорил ей, что нам нужна помощь, но она отказалась вызывать скорую», — делится он.

Ребенок начал задыхаться и вскоре потерял сознание, что вынудило отца вызвать скорую самостоятельно.

Причины и обстоятельства смерти

На данный момент подробности случившегося расследуются. Семья утверждает, что методы лечения, примененные остеопатом, были слишком жестоки и неадекватны для ребенка такого возраста. Вопросы возникают и к квалификации специалиста, работавшего с ребенком.

Реакция общественности и властей

Смерть малыша вызвала широкий резонанс в обществе и среди профессиональных медицинских кругов. Обсуждается вопрос о жестких мерах контроля за частными клиниками и квалификацией специалистов, особенно в области альтернативной медицины.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента, результаты которого должны помочь принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Эта трагедия подчеркивает необходимость строгой проверки всех медицинских специалистов и учреждений. Родители маленьких детей должны особенно тщательно подходить к выбору врачей и лечебных учреждений, осознавая все возможные риски.

Общество и власти должны совместно работать над усилением норм и стандартов в сфере здравоохранения, чтобы гарантировать безопасность и здоровье самых маленьких пациентов, сообщает kazanfirst.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

дезинсекция от тараканов в москве отзывы

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

холодильник вестфрост ремонт в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников