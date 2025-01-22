Остеопат «издевалась» над ребёнком и не дала вызвать скорую: в Казани годовалый малыш умер на глазах отца
2gis.ru
В частной клинике произошла ужасающая трагедия, которая закончилась смертью годовалого мальчика во время приема у остеопата.
Отец малыша рассказал, что врач отказалась вызвать скорую помощь, несмотря на его настойчивые просьбы.
Отказ в экстренной помощи
По словам отца, ситуация начала ухудшаться, когда остеопат применяла агрессивные методы лечения, включая скручивание рук и ног мальчика.
«Я говорил ей, что нам нужна помощь, но она отказалась вызывать скорую», — делится он.
Ребенок начал задыхаться и вскоре потерял сознание, что вынудило отца вызвать скорую самостоятельно.
Причины и обстоятельства смерти
На данный момент подробности случившегося расследуются. Семья утверждает, что методы лечения, примененные остеопатом, были слишком жестоки и неадекватны для ребенка такого возраста. Вопросы возникают и к квалификации специалиста, работавшего с ребенком.
Реакция общественности и властей
Смерть малыша вызвала широкий резонанс в обществе и среди профессиональных медицинских кругов. Обсуждается вопрос о жестких мерах контроля за частными клиниками и квалификацией специалистов, особенно в области альтернативной медицины.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента, результаты которого должны помочь принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Эта трагедия подчеркивает необходимость строгой проверки всех медицинских специалистов и учреждений. Родители маленьких детей должны особенно тщательно подходить к выбору врачей и лечебных учреждений, осознавая все возможные риски.
Общество и власти должны совместно работать над усилением норм и стандартов в сфере здравоохранения, чтобы гарантировать безопасность и здоровье самых маленьких пациентов, сообщает kazanfirst.ru.
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