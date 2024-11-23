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"Останутся без пенсии": вот в связи с чем миллионам российских граждан старше 58 лет придется выйти на работу

В 2025 году ожидается, что размер средней пенси...

smolensk.ldpr.ru

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Стало известно, что в России ожидаются изменения по выплатам пенсий в 2025 году. Отмечается, что их средний размер должен достичь примерно 24 тысяч рублей. Будет реализовано это после проведения плановой индексации, которая изменит выплату на 7,5%. Данный об этом изменении приводит Антонов Владислав, занимающий ключевую должность по вопросам финансовой аналитики. Он отдельно отметил и тот факт, что увеличенная сумма выплат пенсионерам не сможет покрыть расходы, которые постоянно растут.

По мнению Антонова, большинство пенсионеров тратят значительную часть своих доходов на необходимые лекарства и услуги ЖКХ, что оставляет мало средств на качественное питание. Это усугубляет их здоровье, увеличивая зависимость от медикаментов.

Антонов также критикует текущую структуру пенсионной системы России за её непрозрачность и сложность, что затрудняет планирование и защиту пенсионных прав граждан. Он обращает внимание на проблему замороженной накопительной части пенсий, начиная с 2014 года, что, по его словам, сохраняет финансы государства, но не способствует улучшению благосостояния пенсионеров.

Для улучшения ситуации Антонов предлагает ряд мер: корректировку индексации пенсий в соответствии с реальной инфляцией, размораживание накопительной части пенсий и упрощение процесса начисления пенсионных баллов. Эти шаги могут значительно улучшить финансовое положение пенсионеров.

Согласно последним данным бюджета Социального фонда, ожидается, что минимальная прибавка к пенсии составит 1,3 тысячи рублей. Это подчеркивает срочную потребность в предложенных изменениях в пенсионной системе.

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