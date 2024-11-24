"Останутся без пенсии": вот по причине чего миллионам российских граждан старше 58 лет придется выйти на работу

В 2025 году российские пенсионеры ожидают новую индексацию пенсий, которая составит 7,5%. Согласно последним данным Социального фонда, средняя страховая пенсия по старости достигнет 24,1 тысячи рублей. На первый взгляд кажется, что улучшение финансового положения близко, но на деле эти цифры не спасают от тяжелых реалий.

Финансовый аналитик Владислав Антонов подчеркивает, что даже после повышения пенсионных выплат, большая часть доходов российских пенсионеров уйдет на оплату коммунальных услуг и медикаментов. Ситуация усугубляется постоянно растущими ценами на основные товары и услуги, что заставляет пенсионеров экономить на столь необходимом качественном питании. Такое положение дел влечет за собой повышенную потребность в медицинской помощи и лекарствах.

"Система должна быть пересмотрена," — утверждает Антонов. Он призывает к привязке индексации пенсий к реальной инфляции и разморозке накопительной части пенсий, которая была заморожена в 2014 году. Это позволило бы пенсионерам не только планировать свое финансовое будущее с большей уверенностью, но и защищать свои права при изменениях в законодательстве. Кроме того, упрощение системы начисления пенсионных баллов могло бы значительно облегчить жизнь будущим пенсионерам, пишет портал Банки.Ру.

На текущий момент минимальное доначисление к пенсии составляет 1,3 тысячи рублей, но без существенных системных изменений, такие меры мало что изменят в жизни пенсионеров, оставив их наедине с инфляцией и повышающимися расходами.