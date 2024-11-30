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"Останутся без пенсии": Теперь миллионы пожилых россиян старше 60 лет останутся вынуждены искать работу

Прогнозируется, что в момент, когда будет произ...

shoes-web.ru

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Прогнозируется, что в момент, когда будет произведено плановое увеличение пенсий на 7,5%, страховые выплаты по всей России будут составлять приблизительно 24 тысячи рублей. При этом, как отмечают сами специалисты по данному вопросу, данные средства позволят пенсионерам действительно обеспечивать достойное содержание своей жизни.

Однако, если прислушаться ко мнению Владислава Антонова, который занимает должность финансового аналитика, представляя компанию BitRiver, то можно задуматься и о беспокойствах в этом вопросе. Например, как он считает, у пенсионеров весьма значительная часть получаемых доходов уходит на то, чтобы оплачивать некоторые неотложные доходы, например ЖКУ. Еще один важный спектр расходов - это медицинские услуги, которые никак нельзя исключать из жизни. В результате пенсионеры получают такую проблему: у людей остается не так много средств на то, чтобы покупать продукты питания, что будут достаточно высокого качества.

Антонов также критиковал сложность существующей системы начисления пенсий, указывая на проблемы с пониманием ее механизмов, что затрудняет гражданам планирование их финансового будущего на пенсии. Он подчеркнул, что заморозка накопительной части пенсий, продолжающаяся с 2014 года, серьезно ухудшила финансовое состояние пенсионеров. По его словам, в прошлом году это позволило государству экономить значительные средства, которые не были направлены на улучшение условий для будущих пенсионеров.

Аналитик выступил с абсолютно конкретным призывом: он считает, что необходимо провести действительно глубокую реформу, которая позволила бы значительно улучшить условия для всех пенсионеров страны. Включая обновление процесса индексации пенсий в соответствии с реальным ростом стоимости жизни, разморозку накопительной части и упрощение начисления пенсионных баллов. Без этих мер, по его мнению, даже предстоящее повышение пенсий не сможет обеспечить достойный уровень жизни для пенсионеров.

В подтверждение предстоящих изменений вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с января 2025 года будет произведена индексация пенсионных выплат, при этом минимальная прибавка составит 1,3 тысячи рублей. Несмотря на эти меры, эксперты настаивают на необходимости более масштабных изменений для решения системных недостатков пенсионного обеспечения

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