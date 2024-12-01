"Останутся без пенсии": Теперь миллионы пожилых россиян старше 60 лет будут вынуждены отправиться на поиски работы

С 2025 года в России запланировано повышение страховых пенсий по старости на 7,5%, что должно поднять средний размер пенсии до приблизительно 24,1 тысячи рублей. Однако, по мнению экспертов, такого увеличения будет недостаточно для обеспечения комфортного уровня жизни российских пенсионеров. Владислав Антонов, финансовый аналитик из компании BitRiver, подчеркивает, что проблемы пенсионной системы куда глубже простого повышения выплат.

Антонов указывает на резкое увеличение расходов на жизненно важные товары и услуги, что особенно сильно ударяет по бюджету пенсионеров. «Большая часть пенсионных выплат уходит на оплату ЖКХ и медикаменты, оставляя мало средств на питание. Это ведет к ухудшению здоровья и, как следствие, к необходимости в дополнительных медицинских расходах», — говорит Антонов.

Особенно остро стоит вопрос о заморозке накопительной части пенсий, начатой в 2014 году, которая существенно ухудшила перспективы будущих пенсионеров. Антонов отмечает, что в 2023 году государство сэкономило благодаря этой мере 669,3 млрд рублей, но эти деньги так и не были направлены на улучшение пенсионных программ.

Эксперт выступает за пересмотр пенсионной системы с учетом того, как в реальности увеличиваются цены на товары, необходимые пенсионерам для жизни. Он предлагает необычное решение: заморозить накопительную часть пенсионных выплат и сделать в разы проще систему, по которой начисляются пенсионные баллы. Он считает, что индексация, которую планируют проводить, без особых изменений не сможет решить проблему.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что индексация коснется всех категорий пенсионеров, обещая минимальное увеличение пенсий на 1,3 тысячи рублей с нового года.

Ключевые слова: реформа пенсионной системы, индексация пенсий, экономические проблемы пенсионеров, повышение стоимости жизни, пенсионные накопления, Владислав Антонов.

Статья затрагивает серьезные вопросы, требующие немедленного внимания и пересмотра в пенсионной политике России, чтобы обеспечить, что увеличение пенсий действительно способствует улучшению жизни пенсионеров, по словам Банки.Ру.