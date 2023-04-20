Российские школьники скоро могут остаться без длинных летних каникул, которых ждут целый год. Первыми о необходимости сократить их заговорили парламентарии, в Госдуме посчитали, что безделье повышает риски травматизма, гибели детей, несчастных случаев.

Но пока депутская инициатива дальше слов не продвинулась.

И вот тут на арену вышли те, от кого школьники такой "подставы" не ожидали - родители.

"Зарплата.ру" провела опрос родителей подростков в возрасте от 14 лет. И 30% из респондентов заявили, что твердо намерены отправить чад подрабатывать. А 98% родителей заявляют, что хотят, чтобы их дети работали летом.