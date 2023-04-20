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Останутся без каникул? Школьникам приготовили неприятный сюрприз

Останутся без каникул? Школьникам приготовили неприятный сюрприз

Фото: открытые источники

Российские школьники скоро могут остаться без длинных летних каникул, которых ждут целый год. Первыми о необходимости сократить их заговорили парламентарии, в Госдуме посчитали, что безделье повышает риски травматизма, гибели детей, несчастных случаев.
Но пока депутская инициатива дальше слов не продвинулась.

И вот тут на арену вышли те, от кого школьники такой "подставы" не ожидали - родители.

"Зарплата.ру" провела опрос родителей подростков в возрасте от 14 лет. И 30% из респондентов заявили, что твердо намерены отправить чад подрабатывать. А 98% родителей заявляют, что хотят, чтобы их дети работали летом.

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