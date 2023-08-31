Остался 1 день: всем дадут 26 тысяч рублей из резервного фонда: как получить путинскую выплату к 1 сентября

Сборы в школу дорожают постоянно, из года в год. Сейчас Росстат сообщил, что среднестатистическая семья в РФ потратила в этом году на сборы 26 тысяч на одного школьника. Затраты в семьях, где несколько детей учатся в школе, вообще с трудом поддаются описанию. В такой ситуации многие мамы и папы вынуждены брать в долг, оформлять кредит, чтобы справиться с задачей. И так быть не должно, считают в Госдуме.

На имя Мишустина депутаты направили письмо с просьбой выделить из спецфондов одновременную выплату для школьников в размере 26 тысяч рублей, а для детей из приграничных регионов - до 30 тысяч.

Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам просвещения Яна Лантратова отметила, что крайне важно добиться такой помощи.

Она считает, что выплатить деньги надо в этом году.

Ранее выплаты к 1 сентября предлагали народные избранники от ЛДПР и КПРФ, но предложения были отклонены.