Российский и советский экстрасенс Валерий Кустов в эфире программы на центральном ТВ сообщил, что знает срок окончания спецоперации на Украине. Примечательно, что дар к Кустову пришел после того, как в детстве он перенес клиническую смерть. В советские годы талант ясновидящего заметили в КБГ и привлекали его к расследованию самых важных дел.

"Прогнозы не мой конек, но я постараюсь снять информацию и донести ее до вашего сведения. То есть я отправляю в космос запрос… Март будущего года", – сказал Кустов.

По словам Кустова, победу в украинском конфликте одержит РФ, странам ЕС и Запада придется ответить сполна за все гадости, которые они сделали и предприняли против России.