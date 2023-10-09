Осталось совсем чуть-чуть: ясновидящий из России рассказал, когда закончится СВО

Ясновидящий, экстрасенс и народный целитель Валерий Кустов убежден, что СВО завершится весной следующего года.

В детстве Валерий пережил клиническую смерть из-за медицинской ошибки, он считает, что ненадолго его детская душа соприкоснулась с чем-то, что дало ему невероятную силу и способности. В советское время Кустов сотрудничал с КГБ, помогал в расследовании самых сложных и запутанных преступлений.

Недавно Кустова пригласили в эфир федерального телеканала, где спросили, как он думает - когда окончится спецоперация.

"Прогнозы не мой конек, но я постараюсь снять информацию и донести ее до вашего сведения. То есть я отправляю в космос запрос… Март будущего года", – сказал Кустов.

Он уверен - победа будет за Россией, а странам Запада предстоит ответить за все выпады, которые они совершили в отношении нашей страны.