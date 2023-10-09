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Осталось совсем чуть-чуть: ясновидящий из России рассказал, когда закончится СВО

Осталось совсем чуть-чуть: ясновидящий из России рассказал, когда закончится СВО

Фото: открытые источники

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Ясновидящий, экстрасенс и народный целитель Валерий Кустов убежден, что СВО завершится весной следующего года.
В детстве Валерий пережил клиническую смерть из-за медицинской ошибки, он считает, что ненадолго его детская душа соприкоснулась с чем-то, что дало ему невероятную силу и способности. В советское время Кустов сотрудничал с КГБ, помогал в расследовании самых сложных и запутанных преступлений.

Недавно Кустова пригласили в эфир федерального телеканала, где спросили, как он думает - когда окончится спецоперация.

"Прогнозы не мой конек, но я постараюсь снять информацию и донести ее до вашего сведения. То есть я отправляю в космос запрос… Март будущего года", – сказал Кустов.

Он уверен - победа будет за Россией, а странам Запада предстоит ответить за все выпады, которые они совершили в отношении нашей страны.

"Март, февраль, там повсюду будут выступления и волнения… А значит, люди там будут прозревать. Все в итоге будет хорошо. Россию не победить. Нашу страну защищают высшие силы", – уверен Валерий Кустов.

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