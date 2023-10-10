Новости России
· Служба новостей

Осталось чуть-чуть: ясновидящий из России рассказал, когда закончится СВО

Осталось чуть-чуть: ясновидящий из России рассказал, когда закончится СВО

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Российский ясновидящий Валерий Кустов, сотрудничавший в году СССР с КГБ в расследовании запутанных дел и предотвращении терактов, заявил, что увидел срок окончания спецоперации.
Такой вопрос Кустову задали в эфире федерального телепроекта.

"Прогнозы не мой конек, но я постараюсь снять информацию и донести ее до вашего сведения. То есть я отправляю в космос запрос… Март будущего года", – сказал Кустов.

Победу одержит Россия, убежден ясновидящий, а Европу и Запад ждут суровые времена.

"Март, февраль, там повсюду будут выступления и волнения… А значит, люди там будут прозревать. Все в итоге будет хорошо. Россию не победить. Нашу страну защищают высшие силы", – убежден Валерий Кустов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

сетка на решетку для вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

21 час назад

Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Новости Казани

день назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

разработка брендбука цена в Челябинске

Новости Казани

7 часов назад

Работы будут идти четыре года: «Алексеевскдорстрой» построит обход Сокуров

Новости Казани

6 часов назад

«Это гражданский долг перед страной»: предпринимательница Татарстана записалась добровольцем на СВО

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

10 часов назад

Позволит реализовать важный для города проект: в Казани завершили работу по строительству 1 этапа Вознесенского тракта
Новости Казани
10 часов назад

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Включить должны в течение двух недель: опубликовали список номеров, где казанцы могут задать вопросы по отоплению

Новости Татарстана

час назад

В здании разместятся мастерские: из ЦУМа планируют сделать место притяжения людей

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Казани

2 часа назад

Перенесли благодаря круглосуточным работам: в Казани открыли движение по мосту на Назарбаева

Новости Татарстана

2 часа назад

Хотел ощутить эту актерскую жизнь: ученый из Альметьевска принял участие в реалити
Чрезмерная нагрузка на глаза: в Татарстане растет количество детей, у которых проблемы со зрением
Новости Татарстана
34 минуты назад

Чрезмерная нагрузка на глаза: в Татарстане растет количество детей, у которых проблемы со зрением

Новости Татарстана

4 часа назад

Екатерина Климушина представит Татарстан в финале международного конкурса красоты

Интересное в Казани

5 часов назад

Список интересных вакансий — 09-15 октября

Новости Татарстана

6 часов назад

«Давайте используем год максимально эффективно»: Ильсур Метшин хочет привлечь еще туристов в Казань благодаря саммиту
Будут вынуждены парковаться «непонятно где»: в РТ предложили сделать бесплатные парковки для участников СВО
Новости Татарстана
час назад

Будут вынуждены парковаться «непонятно где»: в РТ предложили сделать бесплатные парковки для участников СВО