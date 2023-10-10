Осталось чуть-чуть: ясновидящий из России рассказал, когда закончится СВО
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Российский ясновидящий Валерий Кустов, сотрудничавший в году СССР с КГБ в расследовании запутанных дел и предотвращении терактов, заявил, что увидел срок окончания спецоперации.
Такой вопрос Кустову задали в эфире федерального телепроекта.
"Прогнозы не мой конек, но я постараюсь снять информацию и донести ее до вашего сведения. То есть я отправляю в космос запрос… Март будущего года", – сказал Кустов.
Победу одержит Россия, убежден ясновидящий, а Европу и Запад ждут суровые времена.
"Март, февраль, там повсюду будут выступления и волнения… А значит, люди там будут прозревать. Все в итоге будет хорошо. Россию не победить. Нашу страну защищают высшие силы", – убежден Валерий Кустов.