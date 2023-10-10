Российский ясновидящий Валерий Кустов, сотрудничавший в году СССР с КГБ в расследовании запутанных дел и предотвращении терактов, заявил, что увидел срок окончания спецоперации.

Такой вопрос Кустову задали в эфире федерального телепроекта.

"Прогнозы не мой конек, но я постараюсь снять информацию и донести ее до вашего сведения. То есть я отправляю в космос запрос… Март будущего года", – сказал Кустов.

Победу одержит Россия, убежден ясновидящий, а Европу и Запад ждут суровые времена.