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"Особо зарвавшиеся": комбат Ходаковский допустил, что с западным оружием ВСУ попытаются совершить прорыв через границы РФ

Комбат Ходаковский допустил прорыв войск ВСУ через государственные границы РФ
"Особо зарвавшиеся": комбат Ходаковский допустил, что с западным оружием ВСУ попытаются совершить прорыв через границы РФ

Фото: открытые источники

Войска ВСУ, усиленные техникой западных союзников, могут попытаться пойти на прорыв через границы РФ. Такой вариант развития событий спрогнозировал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

По словам легендарного комбата, сейчас идут рассуждения о формировании Днепра. Запад поставляет Украине необходимое для наведения понтонных переправ, допускается осушение реки.

Однако эксперт уверен, что основной удар придётся на другое направление.

По мнению Ходаковского, нужно приложить усилия, чтобы обезопасить границы Российской Федерации. Эксперт не исключил реализации сценария, при котором "особо зарвавшиеся захотят перемахнуть через ленточку для создания ажиотажа", пишет "Правда.ру".

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