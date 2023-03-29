Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин сделал заявление об уничтожении армии Украины: "Уже практически"
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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за Артемовск почти полностью уничтожила украинские ВС. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК "Вагнер"", - написал Пригожин.
Сражения за Артемовск идут уже более шести месяцев. Сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении и жалуются, что "вагнеровцы" устроили им "форменный ад".