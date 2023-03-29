Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин сделал заявление об уничтожении армии Украины: "Уже практически"

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что битва за Артемовск почти полностью уничтожила ВСУ

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что битва за Артемовск почти полностью уничтожила украинские ВС. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК "Вагнер"", - написал Пригожин.

Сражения за Артемовск идут уже более шести месяцев. Сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении и жалуются, что "вагнеровцы" устроили им "форменный ад".