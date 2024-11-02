Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Осенний апокалипсис: такого не видели с 1789 года, синоптики резко изменили прогноз на начало ноября

В начале ноября жителей Казани ожидает метеорол...

68.mchs.gov.ru

Подписаться в Telegram

В начале ноября жителей Казани ожидает метеорологическое явление, которое синоптики считают уникальным для этого времени года. Согласно последним прогнозам, с 2 ноября в столице Татарстана начнется период, когда снегопады будут чередоваться с дождями ежедневно — явление, которое не наблюдалось с конца XVIII века, точнее с 1789 года.

Это неожиданное изменение погодных условий заставило многих пересмотреть свои планы на осенний период. Местные синоптики объясняют этот феномен рядом климатических аномалий, вызванных глобальными изменениями в атмосферных процессах. Предстоящие осадки обещают стать настоящим испытанием как для городской инфраструктуры, так и для его жителей.

Городские службы уже приступили к подготовке: на дорогах увеличено количество снегоуборочной техники, а жителям рекомендуется с особым вниманием отнестись к выбору зимней одежды и обуви. Метеорологи призывают всех следить за обновлениями погоды, чтобы своевременно адаптироваться к возможным изменениям.

Это явление, безусловно, станет объектом пристального внимания не только метеорологов, но и климатологов, стремящихся понять долгосрочные последствия таких аномалий для региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

«Цены взлетят до небес»: Набиуллина рассказала о поднятии ключевой ставки

Новости России

3 часа назад

ВТБ выяснил, по каким критериям россияне выбирают жилье

гнезда тараканов в квартире фото

Новости Казани

8 часов назад

В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

Интересное в Казани

2 дня назад

Их нельзя игнорировать: реабилитолог из Казани рассказала, какие признаки у малыша должны насторожить родителей

наливной пол в квартире цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Новости Татарстана

22 часа назад

Названы 7 знаков Зодиака, которым повезет в любви и карьере в 2025 году

Новости Татарстана

день назад

Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Новости Казани

день назад

Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе

Новости Татарстана

8 часов назад

Директор татарстанской спортшколы ответит за гибель ребенка в бассейне
Новости Казани
2 дня назад

В Казани откроются 2 катка

Работы по подготовке объектов уже стартовали

Новости Татарстана

час назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Важное в РТ

23 часа назад

Сбер назвал лучшего официанта и ресторан премии WHERETOEAT Tatarstan 2024

Новости Казани

2 часа назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Новости Казани

3 часа назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября
В Казани обрушилась стена нежилого 2-этажного дома
Новости Казани
час назад

В Казани обрушилась стена нежилого 2-этажного дома

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на 5 дней ограничат движение транспорта на улице Лазурной

Новости Казани

3 часа назад

Казанцы с утра стояли в пробке из-за прорыва на улице Серова

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ известна программа Дня народного единства
Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркирова...
Новости России
5 дней назад

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков