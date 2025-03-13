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«ОСАГО и права оформлять не нужно»: водителей ждет приятный сюрприз

В России введены упрощенные правила для владель...

autosprite.ru

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В России с весны 2025 года начали действовать поправки к законодательству, значительно облегчающие жизнь владельцам таких транспортных средств, как электросамокаты, сигвеи и моноколеса.

С приходом тепла эти устройства становятся все более популярными, и теперь для их использования не требуется оформление водительских прав или страхового полиса ОСАГО.

Основные аспекты нововведений:

  • Отсутствие необходимости в правах и ОСАГО: Владельцы электросамокатов и подобных устройств больше не обязаны оформлять водительские права и страховой полис ОСАГО, что делает их использование проще и доступнее.
  • Соблюдение ПДД: Несмотря на упрощение документооборота, пользователи данных средств должны строго соблюдать правила дорожного движения.
  • Возрастные ограничения и правила передвижения: К управлению таким транспортом допускаются лица старше 14 лет. Передвигаться на этих устройствах разрешается только по специально отведенным дорожкам, при этом максимальная скорость не должна превышать 60 км/ч.
  • Контроль за трезвостью: Водители также подлежат проверке на состояние алкогольного опьянения, что направлено на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

Эти изменения направлены на упрощение использования современных средств передвижения, при этом поддерживая высокие стандарты безопасности и порядка на дорогах.

Таким образом, нововведения не только облегчают жизнь любителям индивидуальной мобильности, но и способствуют снижению административной нагрузки на граждан, желающих использовать эти устройства для повседневных поездок, сообщает primpress.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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