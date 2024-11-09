ОСАГО больше не потребуют: автолюбителей шокировали нововведением с 2025 года

В преддверии нового года, российских автомобилистов ожидают значительные изменения в законодательстве, касающиеся регистрации и эксплуатации автотранспорта. В марте 2025 года вступят в силу ключевые нововведения, которые обещают упростить жизнь некоторым водителям, в то время как другие столкнутся с новыми обязательствами.

Основные изменения:

Регистрация автомобилей без ОСАГО: С марта 2025 года при регистрации нового или подержанного автомобиля в ГИБДД не потребуют предъявления полиса ОСАГО. Это решение направлено на снижение бюрократических препон и упрощение процесса покупки автомобилей, особенно для тех, кто не планирует сразу выезжать на дорогу. Однако без полиса ОСАГО на дороге по-прежнему нельзя, и за его отсутствие предусмотрен штраф. Быстрое снятие с учета проданных авто: Теперь владельцы могут снять автомобиль с учета в день продажи через портал Госуслуг, что должно упростить процедуру и избавить продавцов от неожиданных штрафов за нарушения, совершенные новыми владельцами. Утилизационный сбор становится критерием регистрации: Важное нововведение коснется тех, кто регистрирует автомобили, ввезенные через параллельный импорт. Теперь без полного уплаченного утилизационного сбора ГИБДД откажет в регистрации транспортного средства. Это изменение направлено на борьбу с уклонением от налогов и повышение экологических стандартов. Новый список автомобилей для налога на роскошь: Минпромторг анонсировал обновление списка транспортных средств, подпадающих под повышенный налог на роскошь. Список расширится за счет включения некоторых моделей китайского производства, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Транспортный налог за 2024 год: Владельцам транспортных средств следует ожидать извещений о необходимости уплаты налога за 2024 год в сентябре 2025 года. Камеры для проверки ОСАГО: Планируется внедрение системы, которая позволит дорожным камерам проверять наличие полиса ОСАГО у проезжающих автомобилей. Начало эксперимента запланировано на март 2025 года, но точные сроки еще под вопросом.

Эти изменения затрагивают широкий спектр вопросов, от упрощения административных процедур до ужесточения некоторых аспектов регулирования. Важно, чтобы каждый автомобилист был информирован о предстоящих нововведениях и подготовлен к их вступлению в силу, чтобы избежать возможных штрафов и других правовых проблем, сообщает avito.ru.