ОСАГО больше не надо: автолюбителей вывели из себя нововведением с 2025 года

С началом 2025 года автомобилисты столкнутся с рядом нововведений в законодательстве, затрагивающих всё от регистрации автомобилей до утильсборов. Журнал "Авито Авто" подготовил обзор ключевых изменений, которые обещают как облегчить, так и усложнить жизнь водителей.

Изменения в проверке ОСАГО при регистрации: С 1 марта 2025 года ГИБДД больше не будет требовать предъявления полиса ОСАГО при регистрации автомобилей. Это нововведение призвано упростить процесс регистрации, особенно для тех, кто приобрел автомобиль для сезонного использования или перед длительной командировкой. Тем не менее, для вождения автомобиль всё равно должен быть застрахован, иначе водителя ждёт штраф. Упрощение процедуры снятия с учёта после продажи: Нововведение позволит владельцам сразу снимать автомобиль с учёта в день продажи через Госуслуги. Это решение должно предотвратить накопление неоплаченных штрафов на имя предыдущего владельца, что часто становилось проблемой из-за задержек в перерегистрации. Изменения в утильсборе: С апреля 2025 года ужесточатся требования к уплате утильсбора. ГИБДД будет отказывать в регистрации транспортных средств, если утильсбор не был уплачен в полном объёме. Это особенно затронет автомобили из параллельного импорта и может значительно увеличить стоимость их регистрации. Верификация ОСАГО через камеры: Планируется внедрение системы, которая позволит проверять наличие ОСАГО через дорожные камеры. Эксперимент, запланированный на март 2025 года, нацелен на улучшение контроля за страхованием автомобилей. Новый список автомобилей для налога на роскошь: Минпромторг обновит список автомобилей, подлежащих налогу на роскошь. В список, помимо традиционных премиум-марок, теперь войдут и некоторые модели китайских производителей, стоимостью от 10 миллионов рублей.

Эти изменения отражают стремление властей оптимизировать управление автотранспортом и страховыми политиками, одновременно повышая безопасность на дорогах и усилия по охране окружающей среды. Автомобилистам следует внимательно отслеживать обновления законодательства, чтобы избежать возможных штрафов и других юридических проблем в будущем, отмечает avito.ru.

Водителям рекомендуется обновить свои знания о предстоящих законодательных изменениях, чтобы гарантировать соблюдение всех требований при управлении автомобилем в 2025 году.