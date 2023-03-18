Ордер на арест Владимира Путина выписан: в МИД России вспомнили цитату Швондера из "Собачьего сердца"

Захарова прокомментировала решение МУС об аресте Путина цитатой Швондера из "Собачьего сердца"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова ответила фрагментом из фильма "Собачье сердце" на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана о том, что ведомство намерено сотрудничать с РФ, несмотря на выписанный ордер на арест Владимира Путина. Кадры она опубликовала в своем Telegram-канале.

В отрывке можно услышать слова председателя домкома Швондера из советского фильма "Собачье сердце": «"Это какой-то позор".

"Для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет", — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Решения МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран. В 2016 году Россия вышла из состава Международного уголовного суда из-за ситуации с Крымом.

