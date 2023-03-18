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Ордер на арест Владимира Путина выписан: в МИД России вспомнили цитату Швондера из "Собачьего сердца"

Захарова прокомментировала решение МУС об аресте Путина цитатой Швондера из "Собачьего сердца"
Ордер на арест Владимира Путина выписан: в МИД России вспомнили цитату Швондера из "Собачьего сердца"

Фото: открытые источники

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова ответила фрагментом из фильма "Собачье сердце" на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана о том, что ведомство намерено сотрудничать с РФ, несмотря на выписанный ордер на арест Владимира Путина. Кадры она опубликовала в своем Telegram-канале.

В отрывке можно услышать слова председателя домкома Швондера из советского фильма "Собачье сердце": «"Это какой-то позор".

"Для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет", — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Решения МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран. В 2016 году Россия вышла из состава Международного уголовного суда из-за ситуации с Крымом.

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