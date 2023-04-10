В Подмосковье в запертой квартире нашли тела двоих маленьких детей рядом с мертвыми родителями

"Орали на весь дом!": рядом с телами родителей в запертой квартире нашли двоих маленьких детей
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В Московской области, в Домодедово, нашли двух маленьких испуганных детей, которые были заперты в квартире с трупами своих родителей.
Почему умерли мать и отец малышей, установит экспертиза. На первый взгляд, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Полицию вызвали соседи, которые заявили, что маленькие дети несколько часов "орут на весь дом". Это и насторожило жильцов по соседству, поскольку ранее так дети себя не вели.
Дверь в квартиру пришлось вскрывать. Полицейские увидели мертвых взрослых и двух малышей. Состояние детей, по данным РЕН ТВ, удовлетворительное.