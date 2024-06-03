Новости России
· 16+ · Служба новостей

Опрос ВТБ: треть россиян заметили, что ИИ стал лучше консультировать

Треть россиян (33%) согласны с тем, что качество консультаций с помощью искусственного интеллекта (ИИ) существенно улучшилось за последние годы.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

Треть россиян (33%) согласны с тем, что качество консультаций с помощью искусственного интеллекта (ИИ) существенно улучшилось за последние годы. А 73% отметили, что у ИИ высокая скорость ответов. Эти два параметра, качество и скорость, россияне назвали самыми важными в работе любого банковского контакт-центра (55% и 50%). Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к ПМЭФ-2024.

Роботы с использованием искусственного интеллекта, как правило, первыми вступают в коммуникацию с клиентами, которые обращаются в контакт-центр по телефону (в том числе через голосовых помощников) или в чат-бот. Предпочтения россиян в отношении этих двух каналов коммуникации с банками разделились примерно поровну - 42% и 38%. Треть (32%) также выбрали вариант «приехать в офис» в качестве второй опции.

При этом большинству клиентов (82%) приятнее общаться с живым оператором, а не с роботом. Для 16% респондентов не имеет значения с кем общаться, главное, решить проблему. При этом почти 80% россиян всегда чувствуют, когда общаются с роботом, а каждый пятый клиент даже не замечает, что их консультирует ИИ, а не живой оператор.

Более половины россиян (57%) считают, что консультация с участием искусственного интеллекта при обращении в банк гарантирует полную безопасность данных. При этом категорически не согласны с утверждением о полной безопасности лишь 9% респондентов, а остальные 34% колебались.

«Россияне все чаще сталкиваются с инструментами, которые включают искусственный интеллект, в своей повседневной жизни – и отмечают их растущее качество и скорость, а также безопасность и удобство. Так, сейчас уже 77% обращений в чате ВТБ успешно разрешаются роботами, а число запросов по этому каналу сравнялось с числом звонков в контакт-центр. Это говорит о востребованности цифрового банка и о потенциале развития таких каналов, включая автоматизацию с использованием искусственного интеллекта», – пояснил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка ВТБ Никита Чугунов.

*Опрос респондентов проходил в конце мая 2024 года, в нем приняли участие 1500 взрослых россиян среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

В 30 км от Казани появился напечатанный на 3D-принтере поселок

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

защита от тараканов для вентиляции

Новости Казани

час назад

В Казани летом 2024 ожидается экстремальная температура до +50 градусов

Полезное

3 дня назад

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

ремонт датчика уровня топлива в Москве

Лонгриды

23 часа назад

Мистика или реальность: таинственные места Татарстана и их история

Новости Татарстана

10 часов назад

В Челнах водитель квадроцикла погиб после столкновения с Hyundai

Новости Татарстана

6 часов назад

39-летний челнинец, который ударил ребенка, пояснил свой «воспитательный шлепок»

Новости Татарстана

3 часа назад

Пьяная компания громила машины в ЖК Радужном-2

Новости Казани

8 часов назад

Вылет рейса из Казани в Анталью 2 июня задержали на 6 часов
Лонгриды
2 дня назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Новости Татарстана

3 часа назад

Видео наезда на 56-летнего пешехода в Нижнекамске

Интересное в Казани

5 часов назад

Топ-5 рыбных блюд, которые обязательно надо попробовать этим летом

Новости Казани

6 часов назад

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты из Ашхабада в Казань со 2 июня

Новости Татарстана

2 дня назад

В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки
В Татарстане 3 июня прогнозируются дожди, грозы и жара до +31 градуса
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане 3 июня прогнозируются дожди, грозы и жара до +31 градуса

Новости Татарстана

2 дня назад

«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов

Новости Татарстана

2 дня назад

5-летнего ребёнка ударило током от электроизгороди для скота в Татарстане

Интересное в Казани

3 дня назад

В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино
Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?
Интересное в Казани
4 дня назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?