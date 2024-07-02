Опрос ВТБ: станет ли искусственный интеллект спортивным журналистом?

Большинство россиян считают технологии искусственного интеллекта эффективным помощником для спортивных журналистов в освещении различных спортивных событий, но выступают категорически против, чтобы искусственный интеллект самостоятельно генерировал спортивный контент. Такие данные показал опрос, проведенный аналитиками ВТБ и «Открытия» в преддверии Международного дня спортивного журналиста, празднуемого ежегодно 2 июля.

Как следует из результатов опроса, большинство опрошенных так или иначе допускают, что искусственный интеллект займет значимое место в подготовке контента спортивных журналистов и комментаторов: 46% отметили, что ИИ станет хорошим вспомогательным инструментом в их работе и 20% уверены, что конкуренция с ИИ повысит общий уровень спортивной журналистики.

Порядка трети опрошенных, 27%, отметили, что были бы не против смотреть трансляции спортивных мероприятий, которые бы комментировал «цифровой обозреватель» на базе технологий искусственного интеллекта, но только если по качеству работы он не будет уступать самым лучшим представителям этой профессии.

Аналитики также задавали вопрос, возможно ли будет в будущем отличить контент, созданный искусственным интеллектом от контента, авторами которого выступили живые журналисты и комментаторы. И 20% опрошенных высказали уверенность, что при любых обстоятельствах смогут понять, какой контент был создан ИИ, а какой – человеком. Более трети (37%) опрошенных думают, что смогут отличить контент, но сомневаются в этом, а 10% точно уверены, что работу ИИ и человека в будущем уже нельзя будет отличить.

Кроме того, исследователи предложили респондентам вопрос о тех видах спорта, где искусственный интеллект сможет занять наиболее значительное место в подготовке спортивного контента. Почти половина опрошенных (45%) считают, что самое значимое место ИИ займет в журналистике, посвященной шахматам. На втором месте оказались командные виды спорта, такие как футбол, хоккей, баскетбол (26%). В меньшей степени участники опроса видят ИИ в журналистике про те виды спорта, в которых необходимо на скорость проходить дистанции и где необходимо комментировать мастерство исполнения элементов.

Но в целом респонденты не верят в то, что искусственный интеллект сможет вытеснить спортивных журналистов и комментаторов. Только 14% согласны с тем, что ИИ самостоятельно справится с качественным созданием спортивных новостей, 11% категорически против вмешательства ИИ в новости спорта, так как он не наделен необходимыми человеческими качествами. 10% считают, что работа ИИ на трансляциях возможна только в паре с настоящим комментатором, и 23% не согласны, что ИИ можно допускать к комментированию спортивных мероприятий.

В целях поддержки профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни ВТБ реализует программу «Спортивная страна». Банк выступает постоянным спонсором федеральных и международных соревнований, оказывает системную поддержку российским спортивным ассоциациям и отдельным командам.