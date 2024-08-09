Опрос ВТБ: почти половина респондентов в ПФО ходят на свидания

Почти половина (42%) опрошенных в ПФО регулярно ходят на свидания друг с другом, из них 18% делают это с завидным постоянством – два-три раза в месяц. Больше всего опрошенных (44%) оценивают бюджет на одно свидание в рамках 3-5 тысяч рублей, а среди самых популярных мест названы рестораны, кафе и парки. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ.

Треть женатых пар не ходят на свидания, потому что они и так всегда вместе. 26% ответили, что давно не были где-то вдвоем. При этом около 42% пар уделяют время на романтические встречи: 24% – как минимум несколько раз в год, и еще 18% – хотя бы раз в месяц или чаще.

Супруги чаще всего называют несколько причин, по которым они ходят на свидания. 50% пар считают, что свидания помогают поддерживать страсть и интерес друг к другу, еще столько же респондентов (50%) отметили, что свидания помогают поддерживать близость и укреплять эмоциональную связь, 44% пар хотят таким образом отвлечься от повседневных забот и насладиться временем наедине. А 32% считают, что такие встречи создают атмосферу для непринуждённого обсуждения семейных и личных вопросов.

Преобладающее большинство респондентов в ПФО ходят на свидания в ресторан или кафе (74%). Прогулки по городу, в парке или лесу предпочитают 61%. Половина выбирают для свиданий романтический ужин дома. Поход в театр или кинотеатр - такой сценарий времени вдвоем чаще всего выбирают 49%.

При этом 44% семейных пар, которые ходят на свидания, готовы потратить на них от 3 до 5 тысяч рублей. 24% – от 5 до 10 тысяч рублей, и 11% – от 10 до 30 тысяч рублей.

*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.