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Опрос ВТБ: переводы по СБП используют уже 70% жителей ПФО

Опрос ВТБ: переводы по СБП используют уже 70% жителей ПФО

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Услугами переводов самому себе в разные банки через СБП уже пользуются 68% жителей округа. Сумма переводов в большинстве случаев не превышает 20 тыс. рублей в месяц, но с 1 мая может увеличиться. Жители Приволжского федерального округа выбирают банки за надежность, удобство мобильных приложений, ставки по депозитам, удобство расположения офисов и банкоматов, выгодную программу лояльности и широкую сеть. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Жители ПФО активно пользуются платежным сервисом Банка России - системой быстрых платежей (СБП). 43% опрошенных переводят деньги через СБП несколько раз в неделю, 29% - 2-3 раза в месяц, 12% - хотя бы раз в месяц, 4% - несколько раз в год. Не пользуется СБП только около 12% участников опроса.

Услуга переводов самому себе в другой банк достаточно популярная - ею пользуется 68% опрошенных. В основном клиенты пересылают деньги на решение личные цели (43%), для выбора программ лояльности (36%) или условий по сберегательным продуктам (19%) и погашения кредитов (21%). Сейчас 30% опрошенных переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 48% – от 5 до 20 тыс., 15% - от 20 до 50 тыс., около 7% свыше 50 тыс.

Наиболее значимыми критериями оценки банка для переводов жители ПФО назвали надежность (58%), удобство мобильного приложения и интернет-банка (46%) и выгодные финансовые условия по продуктам (33%). В ТОП-5 факторов выбора банка вошли также широкая сеть, удобство расположения отделений и банкоматов, а также наличие привлекательной системы лояльности.

«Сегодня более 80% клиентов ВТБ используют СБП для переводов. Такая популярность объясняется простотой, удобством, безопасностью и отсутствием комиссии до 100 тыс. рублей. Чаще всего наши клиенты через СБП переводят себе или своим родственникам, а средняя сумма ежемесячного перевода составляет порядка 20 тысяч рублей. В рамках нового закона о повышении ежемесячного лимита на межбанковские операции между своими счетами через СБП до 30 млн рублей, ВТБ решил заранее подготовиться к нововведению. Для этого обновил повседневные сервисы для розничных клиентов и принял решение изменить тарифы для наших клиентов с 23 апреля. Такое расширение лимитов на переводы через СБП предоставит клиентам возможность бесплатно переводить средства между своими счетами и выбирать у нас более выгодные предложения. С 1 мая можно будет также пополнить свой счет на эту сумму в нашем банке без комиссии», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

С 1 мая 2024 года можно будет переводить деньги через СБП между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Это не касается переводов, которые клиенты совершают в отделениях банков или переводов клиентам других банков.

*Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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