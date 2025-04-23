Опрос ВТБ: каждый второй участник совещаний отвлекается на параллельные задачи

По данным опроса, проведенного ВТБ, частота совещаний и нарастающая многозадачность заставляют россиян решать параллельные вопросы во время рабочих встреч. Более половины опрошенных (58%) признаются, что отвлекаются на совещаниях, если тема не вызывает интереса, а 10% часто совмещают их с другими делами или вовсе не слушают. Каждый третий россиянин считает длительные обсуждения пустой тратой времени.

Согласно исследованию, 66% финансово активных россиян участвуют в рабочих совещаниях, из которых 31% делает это регулярно. Большинство из них (82%) предпочитают оффлайн-формат. В то же время почти половина (45%) работников принимает участие в онлайн-совещаниях через онлайн-платформы. Каждый четвертый сотрудник участвует как в оффлайн, так и в онлайн-совещаниях.

Оффлайн-совещания обеспечивают лучшую концентрацию: почти две трети участников внимательно слушают и делают заметки. Однако каждый четвертый признается, что во время встреч думает о посторонних делах: строит планы на вечер, читает почту или листает социальные сети.

В онлайн-формате сосредоточенность ниже: только половина участников внимательно слушают и смотрят в камеру. 44% параллельно работают над другими задачами, 24% листают соцсети или читают новости, 16% готовят или едят, 13% занимаются домашними делами с выключенной камерой, а 8% играют в компьютерные игры.

Онлайн-совещания также расслабляют требования к дресс-коду. Лишь 39% опрошенных одеваются для рабочих созвонов так же, как для похода в офис. Около четверти респондентов надевают только верхнюю часть официальной одежды, каждый пятый предпочитает неформальный стиль или домашнюю одежду, а 13% просто отключают камеру, чтобы не демонстрировать свой внешний вид.

Большинство опрошенных (81%) никогда не попадались на том, что не слушают коллег на совещаниях и считают себя мастерами маскировки. Тем не менее, каждый пятый признался, что его засмеяли на оффлайн-совещаниях за вопросы невпопад или за невыключенную камеру в онлайн-формате.

Каждый четвертый россиянин (26%) считает, что на онлайн-совещаниях отвлекаются чаще. При этом каждый третий убежден, что это зависит от самого человека, а не от формата мероприятия. Еще треть респондентов полагает, что отвлекаться можно одинаково как на онлайн-, так и на оффлайн-встречах.

*Опрос проведен ВТБ с 4 по 16 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.