Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Определено условие для новой волны мобилизации: сделано экстренное заявление

На фоне продолжающегося конфликта на Украине ра...

news.rambler.ru

Подписаться в Telegram

На фоне продолжающегося конфликта на Украине растет вероятность того, что Россия может столкнуться с необходимостью проведения новых мобилизационных мер. Эта тема становится особенно актуальной в свете последних заявлений Вадима Козюлина, главы центра ИАМП при Дипломатической академии МИД РФ. Он отметил, что украинская сторона активно укрепляет свои военные ряды, обучая новые подразделения за рубежом и привлекая иностранных наемников.

"Исключать новую волну мобилизации было бы неправильно, учитывая, что Украина не только укрепляет свой военный потенциал, но и активно привлекает международную поддержку, в том числе в лице наемников," — поделился Козюлин с прессой.

По его словам, обострение конфликта может привести к необходимости быстрого реагирования со стороны России.

Последние пару лет Россия избежала мобилизации благодаря успешной работе с контрактниками и эффективной патриотической информационной кампании. В школах и учебных заведениях активно ведется работа по воспитанию уважения к героям, что формирует у молодежи образцы для подражания и поддерживает волю к защите Отечества.

Тем не менее, ситуация остается нестабильной и может требовать дополнительных мер. Военный аналитик Александр Коц отмечает, что недавний указ президента о расширении численности армии — это попытка укрепить оборону без прямой мобилизации. Однако, по его мнению, крайние меры, такие как мобилизация, могут стать реальностью в случае дальнейшего обострения конфликта или прямой угрозы со стороны НАТО.

Эксперты подчеркивают важность постоянного мониторинга международной обстановки и внутреннего политического климата России. Они призывают к готовности реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства, которые могут потребовать как дипломатической мудрости, так и военной решимости.

Мы продолжим следить за развитием событий в этом направлении, обеспечивая вас самой актуальной информацией по этой критически важной теме, пишет news.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП

Новости России

2 дня назад

Т2 совместно с Газпромбанком принял участие в пилотном проекте цифрового рубля

ловушки для тараканов в вытяжку

Новости Казани

день назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

Новости России

3 дня назад

ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

роспись тарелок на заказ в Краснодаре

Лонгриды

день назад

Когда ждать первый снег в Татарстане?: погода на октябрь в Казани

Новости Татарстана

день назад

Защитник ХК «Ак Барс» Никита Лямкин высказался о драке с Вячеславом Грецким

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в столкновении автобуса и кроссовера пострадали 3 человека

Новости Казани

19 часов назад

60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings
Новости Казани
22 часа назад

Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и На...

Новости Татарстана

32 минуты назад

Главный тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Ахматом»

Новости России

день назад

Татарстанцы могут посмотреть турниры международной лиги по MMA Ural FC в онлайн-кинотеатре

Новости Казани

час назад

В Казани на 52% выполнено благоустройство около нового театра имени Г.Камала

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане сократилось число зарегистрированных браков и разводов
На территории Татарстана потеплеет до +23 градусов
Новости Татарстана
5 часов назад

На территории Татарстана потеплеет до +23 градусов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани туристов не пустят в музеи Кремля в дни БРИКС

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане за миллиард рублей реабилитируют реки Мелекеска и Нокса

Новости Татарстана

5 часов назад

В Ютазинском районе Татарстана открылась 14 мечеть
Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье становится рассадником для пылевых клещей и как от них защититься 