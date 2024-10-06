На фоне продолжающегося конфликта на Украине растет вероятность того, что Россия может столкнуться с необходимостью проведения новых мобилизационных мер. Эта тема становится особенно актуальной в свете последних заявлений Вадима Козюлина, главы центра ИАМП при Дипломатической академии МИД РФ. Он отметил, что украинская сторона активно укрепляет свои военные ряды, обучая новые подразделения за рубежом и привлекая иностранных наемников.

"Исключать новую волну мобилизации было бы неправильно, учитывая, что Украина не только укрепляет свой военный потенциал, но и активно привлекает международную поддержку, в том числе в лице наемников," — поделился Козюлин с прессой.

По его словам, обострение конфликта может привести к необходимости быстрого реагирования со стороны России.

Последние пару лет Россия избежала мобилизации благодаря успешной работе с контрактниками и эффективной патриотической информационной кампании. В школах и учебных заведениях активно ведется работа по воспитанию уважения к героям, что формирует у молодежи образцы для подражания и поддерживает волю к защите Отечества.

Тем не менее, ситуация остается нестабильной и может требовать дополнительных мер. Военный аналитик Александр Коц отмечает, что недавний указ президента о расширении численности армии — это попытка укрепить оборону без прямой мобилизации. Однако, по его мнению, крайние меры, такие как мобилизация, могут стать реальностью в случае дальнейшего обострения конфликта или прямой угрозы со стороны НАТО.

Эксперты подчеркивают важность постоянного мониторинга международной обстановки и внутреннего политического климата России. Они призывают к готовности реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства, которые могут потребовать как дипломатической мудрости, так и военной решимости.

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