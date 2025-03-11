Оплату услуг ЖКХ остановят на целых 6 месяцев - уже с марта платить будет не нужно
cheb.mk.ru
С марта 2025 года в России вводится единая система оплаты отопления в многоквартирных домах. Теперь жильцы будут платить только за фактически потреблённое тепло в отопительный сезон, а начисления в тёплые месяцы отменяются.
Об этом сообщил представитель департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов.
Как будет работать новая схема?
Ранее в регионах действовали две разные системы расчёта за отопление:
- Оплата только в отопительный сезон (в холодные месяцы).
- Равномерные платежи в течение всего года (средняя сумма делилась на 12 месяцев).
С 1 марта 2025 года по всей стране будет применяться единый принцип: жильцы будут оплачивать отопление только в те месяцы, когда оно фактически подаётся в дом.
Какие преимущества у новой системы?
По мнению эксперта Михаила Косова, этот шаг сделает расчёты более прозрачными. В квитанциях появится подробная информация о расходах на отопление, задолженностях и средствах, выделяемых на ремонт тепловых сетей.
Основные плюсы новой схемы:
- Экономия летом – жильцы не будут платить за отопление в тёплые месяцы, что снизит финансовую нагрузку.
- Прозрачность начислений – сумма в квитанции будет соответствовать фактически потреблённому теплу.
Что важно учитывать?
Хотя система позволит избежать переплат летом, зимой коммунальные счета могут значительно вырасти. Жителям стоит учитывать это при планировании бюджета и быть готовыми к более высоким платежам в холодный период.
Нововведение призвано сделать оплату отопления более справедливой и прозрачной, но потребителям стоит заранее подготовиться к изменениям в сезонных расходах.
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