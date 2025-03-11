Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Оплату услуг ЖКХ остановят на целых 6 месяцев - уже с марта платить будет не нужно

С 1 марта 2025 года жильцы многоквартирных домо...

cheb.mk.ru

Подписаться на Дзен.канал

С марта 2025 года в России вводится единая система оплаты отопления в многоквартирных домах. Теперь жильцы будут платить только за фактически потреблённое тепло в отопительный сезон, а начисления в тёплые месяцы отменяются.

Об этом сообщил представитель департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

Как будет работать новая схема?

Ранее в регионах действовали две разные системы расчёта за отопление:

  • Оплата только в отопительный сезон (в холодные месяцы).
  • Равномерные платежи в течение всего года (средняя сумма делилась на 12 месяцев).

С 1 марта 2025 года по всей стране будет применяться единый принцип: жильцы будут оплачивать отопление только в те месяцы, когда оно фактически подаётся в дом.

Какие преимущества у новой системы?

По мнению эксперта Михаила Косова, этот шаг сделает расчёты более прозрачными. В квитанциях появится подробная информация о расходах на отопление, задолженностях и средствах, выделяемых на ремонт тепловых сетей.

Основные плюсы новой схемы:

  • Экономия летом – жильцы не будут платить за отопление в тёплые месяцы, что снизит финансовую нагрузку.
  • Прозрачность начислений – сумма в квитанции будет соответствовать фактически потреблённому теплу.

Что важно учитывать?

Хотя система позволит избежать переплат летом, зимой коммунальные счета могут значительно вырасти. Жителям стоит учитывать это при планировании бюджета и быть готовыми к более высоким платежам в холодный период.

Нововведение призвано сделать оплату отопления более справедливой и прозрачной, но потребителям стоит заранее подготовиться к изменениям в сезонных расходах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Звезда РТ Рузиль Минекаев продолжает покорять экраны с сериалом «Подслушано в Рыбинске»

Интересное в Казани

день назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

как называется обработка помещений от тараканов

Лонгриды

20 часов назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Не у нас

день назад

На матче «Вашингтона» и «Сиэтла» из-за драки были удалены 10 хоккеистов

рихтовка дисков в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Батюшка Николай рассказал, почему не нужно вешать на памятник фото

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, насиловавший несовершеннолетних

Новости Казани

день назад

11 человек пострадали в ДТП на Вишневского в Казани

Не у нас

5 часов назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Лонгриды
3 дня назад

Кадровый голод в Татарстане: почему работодатели стали звать на работу более старших людей

Рынок труда в Татарстане переживает трансформац...

Не у нас

10 минут назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане

Не у нас

25 минут назад

Названы смертельно опасные страны для россиян

Новости Казани

час назад

Стало известно о состоянии 5 пострадавших в аварии на Вишневского

Не у нас

2 часа назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово
УК Татарстана могут заставить отчитываться за к...
Новости Татарстана
8 часов назад

УК Татарстана могут заставить отчитываться за каждую копейку на капремонт

Не у нас

2 часа назад

Группа Massive Attack отправила в космос кавер песни «Все идет по плану»

Новости Казани

3 часа назад

7 марта в 75 лет умер казанский адвокат Владимир Хрунов

Не у нас

3 часа назад

Фонтанка.ру: автомобильные дилеры снижают цены из-за низкого спроса
билайн поддержал Чемпионат РТ по интеллектуальн...
Важное в РТ
5 дней назад

билайн поддержал Чемпионат РТ по интеллектуальным играм «Интрометида»