Оплату услуг ЖКХ остановят на целых 6 месяцев - уже с марта платить будет не нужно

С марта 2025 года в России вводится единая система оплаты отопления в многоквартирных домах. Теперь жильцы будут платить только за фактически потреблённое тепло в отопительный сезон, а начисления в тёплые месяцы отменяются.

Об этом сообщил представитель департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

Как будет работать новая схема?

Ранее в регионах действовали две разные системы расчёта за отопление:

Оплата только в отопительный сезон (в холодные месяцы).

Равномерные платежи в течение всего года (средняя сумма делилась на 12 месяцев).

С 1 марта 2025 года по всей стране будет применяться единый принцип: жильцы будут оплачивать отопление только в те месяцы, когда оно фактически подаётся в дом.

Какие преимущества у новой системы?

По мнению эксперта Михаила Косова, этот шаг сделает расчёты более прозрачными. В квитанциях появится подробная информация о расходах на отопление, задолженностях и средствах, выделяемых на ремонт тепловых сетей.

Основные плюсы новой схемы:

Экономия летом – жильцы не будут платить за отопление в тёплые месяцы, что снизит финансовую нагрузку.

Прозрачность начислений – сумма в квитанции будет соответствовать фактически потреблённому теплу.

Что важно учитывать?

Хотя система позволит избежать переплат летом, зимой коммунальные счета могут значительно вырасти. Жителям стоит учитывать это при планировании бюджета и быть готовыми к более высоким платежам в холодный период.

Нововведение призвано сделать оплату отопления более справедливой и прозрачной, но потребителям стоит заранее подготовиться к изменениям в сезонных расходах.