Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Оплату услуг ЖКХ остановят на 6 месяцев - уже с марта платить будет не нужно

С марта 2025 года в России изменится система оп...

mari-el.er.ru

Подписаться на Дзен.канал

С первого марта 2025 года жители многоквартирных домов в России столкнутся с изменениями в системе оплаты за отопление.

По словам Дмитрия Нифонтова, представителя департамента развития ЖКХ, нововведение позволит оплачивать отопление исключительно за фактическое потребление в холодные месяцы, отменяя начисления в теплое время года.

Как будет функционировать новая схема?

До введения изменений, в различных регионах России действовали два подхода к оплате отопления: платежи только в отопительный сезон и равномерные взносы на протяжении всего года. Новая политика унифицирует систему расчетов по всей стране, требуя оплаты только в месяцы активного использования отопительных систем.

Преимущества нововведения

Эксперт в области ЖКХ Михаил Косов подчеркивает, что прозрачность станет основным преимуществом новой системы. В квитанциях будет указываться детализированная информация о потребленных объемах тепла, что упростит контроль за расходами и позволит более эффективно планировать бюджет на коммунальные услуги.

Основные преимущества включают:

  • Снижение финансовой нагрузки в летние месяцы, когда отопление не используется.
  • Повышение точности начислений, что обеспечит соответствие сумм в квитанциях реальному потреблению.

Важные аспекты для жителей

Несмотря на явные плюсы, новая система требует адаптации жителей к возможному увеличению платежей за отопление в зимние месяцы. Важно заранее планировать свой бюджет, учитывая потенциальное повышение коммунальных расходов в холодное время года.

Это нововведение направлено на справедливость и прозрачность расчетов за отопление, предоставляя жителям больше контроля над своими расходами и способствуя более эффективному использованию энергоресурсов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
21 час назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Лонгриды

день назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Интересное в Казани

23 часа назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

обработка от тараканов это

Не у нас

день назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Интересное в Казани

2 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

стоимость установки карниза в Москве

Лонгриды

20 часов назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Не у нас

8 часов назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Не у нас

час назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

день назад

Появилось видео нападения боевиков на пассажирский поезд в Пакистане
Новости Казани
2 часа назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут

Новости Казани

21 час назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Не у нас

24 минуты назад

В Тобольске взорвался частный дом

Новости Татарстана

44 минуты назад

Татарстанцы стали чаще отдыхать на природе
В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозв...
Новости Казани
54 минуты назад

В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина

Не у нас

час назад

В Турции ищут 2 блогерш из РФ и Украины за полуголую фотосессию на кладбище

Не у нас

час назад

Гастроэнтеролог рассказал о вреде тюльпанов на организм

Новости Казани

2 часа назад

MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily
Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый м...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый магазин в городе трендов