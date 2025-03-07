Оплату этой услуги ЖКХ поставят на стоп на 6 месяцев - уже с марта платить будет не нужно
pikabu.ru
С марта 2025 года в России вступят в силу новые правила оплаты отопления в многоквартирных домах. Жильцы будут платить только за фактически потребленное тепло в отопительный сезон.
Об этом сообщил представитель департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов.
Как будет работать новая система?
Система оплаты отопления станет унифицированной по всей стране. Ранее существовало две схемы: оплата только в отопительный период или равномерные платежи в течение года. С 1 марта 2025 года жильцы будут платить за отопление только в те месяцы, когда фактически подается тепло.
Преимущества новой системы
Эксперт Михаил Косов отметил, что нововведение сделает оплату более прозрачной. В квитанциях появится подробная информация о начислениях, долгах, средствах на ремонт и затратах на работы. Главное преимущество новой системы — отмена оплаты за отопление в летние месяцы, что значительно снизит затраты в теплое время года.
Что стоит учитывать?
С другой стороны, счета за отопление в зимний период могут значительно возрасти по сравнению с равномерными платежами, что стоит учитывать при планировании бюджета на отопительный сезон, сообщает progorodsamara.ru.
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