Оплату этой услуги ЖКХ остановят на целых 6 месяцев - уже с марта платить будет не нужно
pikabu.ru
С марта 2025 года в России вводятся единые правила оплаты отопления в многоквартирных домах. Теперь жильцы будут платить только за фактически потребленное тепло в отопительный сезон.
Об этом сообщил представитель департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов.
Как будет работать новая система?
Ранее в разных регионах действовали две схемы оплаты:
- Вариант 1 – оплата только в отопительный период.
- Вариант 2 – равномерные платежи в течение всего года.
С 1 марта 2025 года по всей стране будет использоваться единый подход: начисления за отопление будут приходить только в те месяцы, когда в домах подается тепло.
Какие преимущества у новой схемы?
- Эксперт Михаил Косов отметил, что нововведение повысит прозрачность начислений. В платежных квитанциях появится детализированная информация о расходах на отопление, задолженностях и средствах, направленных на ремонтные работы.
- Экономия в тёплое время года – отмена платежей за отопление летом снизит коммунальную нагрузку.
- Прозрачность расчётов – жильцы будут платить только за реально потреблённое тепло.
Что важно учитывать?
Хотя новая схема поможет избежать лишних затрат в тёплые месяцы, зимой счета за отопление могут заметно увеличиться. Жителям стоит заранее учитывать это при планировании семейного бюджета.
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