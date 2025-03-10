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Оплату этой услуги ЖКХ остановят на целых 6 месяцев - уже с марта платить будет не нужно

С марта 2025 года россияне будут платить за ото...

pikabu.ru

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С марта 2025 года в России вводятся единые правила оплаты отопления в многоквартирных домах. Теперь жильцы будут платить только за фактически потребленное тепло в отопительный сезон.

Об этом сообщил представитель департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

Как будет работать новая система?

Ранее в разных регионах действовали две схемы оплаты:

  • Вариант 1 – оплата только в отопительный период.
  • Вариант 2 – равномерные платежи в течение всего года.

С 1 марта 2025 года по всей стране будет использоваться единый подход: начисления за отопление будут приходить только в те месяцы, когда в домах подается тепло.

Какие преимущества у новой схемы?

  • Эксперт Михаил Косов отметил, что нововведение повысит прозрачность начислений. В платежных квитанциях появится детализированная информация о расходах на отопление, задолженностях и средствах, направленных на ремонтные работы.
  • Экономия в тёплое время года – отмена платежей за отопление летом снизит коммунальную нагрузку.
  • Прозрачность расчётов – жильцы будут платить только за реально потреблённое тепло.

Что важно учитывать?

Хотя новая схема поможет избежать лишних затрат в тёплые месяцы, зимой счета за отопление могут заметно увеличиться. Жителям стоит заранее учитывать это при планировании семейного бюджета.

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