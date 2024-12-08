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Оплачиваемый срок болезней станет короче: Минздрав делает строже правила выдачи больничных листов с 2025 года

Минздрав опубликовал информацию о внедрении нов...

pixabay

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Минздрав опубликовал информацию о внедрении новых правил выдачи больничных листов, которые вступят в силу уже со следующей осени, с 1 сентября 2025 года. Изменения направлены на оптимизацию процесса оформления больничных и предотвращение их злоупотреблений.

Ключевые аспекты новых правил

Согласно новому порядку, если в течение последних шести месяцев человек брал больничный четыре раза, при пятом обращении больничный лист будет выдан на срок всего три дня, независимо от длительности предыдущих больничных. Для продления этого срока потребуется решение врачебной комиссии.

Исключения из общих правил

Обратите внимание, что новые меры не коснутся больничных, оформленных для ухода за больными родственниками, в рамках медицинской реабилитации или при наличии социально значимых заболеваний. Такие случаи продолжат регулироваться текущими нормами без изменений.

Влияние на медицинское страхование

Пациенты могут оформлять больничные как через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), так и через добровольное медицинское страхование (ДМС). ОМС обеспечивает основное медицинское обслуживание, в то время как ДМС предлагает расширенные услуги и повышенное качество обслуживания, пишет banki.ru.

Процедура оформления и продления больничных

По текущим правилам, больничный лист может быть выписан на первичный срок до 15 дней, с возможностью его корректировки в зависимости от медицинских показаний. Нововведения же устанавливают, что на пятый раз в полугодовой период больничный будет оформлен на минимальный срок с обязательной проверкой на продление.

Компенсация по больничным листам

Размер компенсации за время болезни зависит от стажа работы и средней зарплаты за последние два года. Эти параметры определяют, какая часть зарплаты будет выплачиваться во время болезни, с различиями в процентной ставке в зависимости от длительности трудового стажа.

Эти изменения представляют собой значительное обновление в сфере оформления больничных листов, направленное на более строгий контроль и снижение числа необоснованных больничных, что, в свою очередь, должно способствовать повышению эффективности работы организаций и уменьшению неоправданных расходов на выплаты по больничным листам.

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