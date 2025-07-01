Новости России
· 16+ · Служба новостей

Оператор связи расширил ассортимент устройств собственной торговой марки

МегаФон представил обновлённую линейку портатив...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2W5zFHAUd1i

МегаФон представил обновлённую линейку портативной техники и аксессуаров под собственной торговой маркой Stellarway. В серию вошли новые модели беспроводных наушников, внешние аккумуляторы, сетевые зарядные устройства и дата-кабели. Обновлённые устройства стали ещё более производительными, функциональными и эргономичными, сохранив доступную цену.

В числе новинок — компактные пауэрбанки ёмкостью 20 000 и 30 000 мАч с возможностью быстрой зарядки как телефонов, так и ноутбуков, в том числе модель, специально разработанная для Apple Watch. Дата-кабели получили поворотный коннектор для удобства использования, а кабели с разъёмом Type-C теперь могут одновременно заряжать сразу два устройства. Новые беспроводные гарнитуры в металлическом кейсе порадуют улучшенным качеством звука, комфортной посадкой и современным дизайном. Также в ассортименте появились обновленные сетевые зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки, рассчитанные на широкий спектр современных гаджетов.

Продукция уже доступна во всех салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yota, а также в интернет-магазине МегаФона.

С момента запуска бренда Stellarway в ноябре 2023 года под этой маркой было выпущено более 100 наименований техники и аксессуаров во всех ключевых потребительских категориях. По итогам первых месяцев 2025 года продажи устройств Stellarway выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля бренда в данных товарных сегментах достигла 40%, увеличившись более чем в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.

«Высокий спрос на товары под нашими торговыми марками объясняется двумя факторами. Во-первых, оптимальным соотношением цены и качества. Во-вторых, мы можем гибко реагировать на запросы покупателей и оперативно предлагать именно то, что необходимо клиенту. Именно поэтому мы постоянно расширяем наш ассортимент СТМ. В случае с продукцией крупных вендоров, которые ориентируется на собственные бизнес стратегии некоторые изменения в ассортименте проходят медленно и требуют длительных согласований. Это ограничивает нашу возможность быстро реагировать на изменяющиеся потребности покупателей», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Кроме устройств под маркой Stellarway, МегаФон развивает мобильное оборудование, портативную технику и аксессуары под собственной торговой маркой Fontel. На сегодня это девять моделей кнопочных телефонов, 19 моделей смарт‑браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая детские смарт‑часы с eSIM, а также две модели планшетов.

Реклама. Рекламодатель ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Татьяна Москалькова помогла бизнесмену из РТ вернуть бизнес

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

тараканы как вывести

Не у нас

21 час назад

Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Не у нас

день назад

The Conversation: За 20 лет на Земле началось большее поглощение тепла

биоэнергетический массаж в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Верховный суд РТ освободил экс-главного конструктора казанского ОКБ

Не у нас

21 час назад

Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Не у нас

21 час назад

Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года

Новости Татарстана

день назад

На проект второй ветки метро Казани направят 280,8 млн рублей
Новости Татарстана
24 минуты назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

В Анкаре состоялись переговоры Раиса Татарстана...

Новости Татарстана

14 минут назад

Волынец считает предложение о снижении брачного возраста избыточным

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

Не у нас

21 час назад

Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Не у нас

21 час назад

Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года
VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль ...
Лонгриды
день назад

VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль — культурный праздник

Не у нас

21 час назад

Ученые нашли окаменелости Homo erectus на дне затопленной земли

Не у нас

21 час назад

Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Не у нас

день назад

The Conversation: За 20 лет на Земле началось большее поглощение тепла
Интересное в Казани
4 дня назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025