Опасный багаж: это запретили класть в чемодан и почему это важно знать каждому путешественнику
tonkosti.ru
При планировании отпуска в Средиземноморье важно учитывать правила перевозки внешних аккумуляторов (power bank).
Нарушение этих требований может вызвать неприятности в аэропорту, а также поставить под угрозу безопасность полета.
Почему нельзя брать power bank в зарегистрированный багаж?
Литий-ионные батареи, которые используются в внешних аккумуляторах, могут быть опасны. В случае их перегрева или повреждения существует риск пожара, что особенно опасно в грузовом отсеке самолета, где доступ ограничен. Это подтверждается данными о растущем числе инцидентов с такими батареями.
Запрещенные предметы в багаже
Внешние аккумуляторы (power bank) и запасные батареи — запрещены в зарегистрированном багаже.
Электронные сигареты и вейпы, использующие литий-ионные батареи, также не должны быть сданы в багаж.
Ноутбуки, телефоны и планшеты можно положить в багаж, но лучше их выключить и защитить от случайного включения.
Как упаковывать аккумуляторы?
Чтобы избежать короткого замыкания или других проблем:
Храните аккумуляторы в оригинальной упаковке или пластиковых пакетах.
Защитите контакты аккумуляторов изоляционной лентой.
Соблюдайте правила по емкости батареи:
До 100 Вт·ч — без ограничений.
От 100 до 160 Вт·ч — разрешение авиакомпании требуется.
Свыше 160 Вт·ч — перевозка запрещена.
Какие последствия за нарушение?
Нарушение может привести к изъятию аккумулятора и возможному штрафу или отказу в посадке. Пассажир несет ответственность за соблюдение правил.
Советы перед поездкой
Ознакомьтесь с требованиями вашей авиакомпании, так как они могут отличаться.
Зарядите все устройства заранее, чтобы при проверке в аэропорту их было легко включить.
Вручную кладите все важные вещи, включая документы и лекарства.
Соблюдение простых правил перевозки аккумуляторов обеспечит вашу безопасность во время полета и поможет избежать ненужных проблем в аэропорту.
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