Опасный багаж: это запретили класть в чемодан и почему это важно знать каждому путешественнику

При планировании отпуска в Средиземноморье важно учитывать правила перевозки внешних аккумуляторов (power bank).

Нарушение этих требований может вызвать неприятности в аэропорту, а также поставить под угрозу безопасность полета.

Почему нельзя брать power bank в зарегистрированный багаж?

Литий-ионные батареи, которые используются в внешних аккумуляторах, могут быть опасны. В случае их перегрева или повреждения существует риск пожара, что особенно опасно в грузовом отсеке самолета, где доступ ограничен. Это подтверждается данными о растущем числе инцидентов с такими батареями.

Запрещенные предметы в багаже

Внешние аккумуляторы (power bank) и запасные батареи — запрещены в зарегистрированном багаже.

Электронные сигареты и вейпы, использующие литий-ионные батареи, также не должны быть сданы в багаж.

Ноутбуки, телефоны и планшеты можно положить в багаж, но лучше их выключить и защитить от случайного включения.

Как упаковывать аккумуляторы?

Чтобы избежать короткого замыкания или других проблем:

Храните аккумуляторы в оригинальной упаковке или пластиковых пакетах. Защитите контакты аккумуляторов изоляционной лентой. Соблюдайте правила по емкости батареи: До 100 Вт·ч — без ограничений.

От 100 до 160 Вт·ч — разрешение авиакомпании требуется.

Свыше 160 Вт·ч — перевозка запрещена.

Какие последствия за нарушение?

Нарушение может привести к изъятию аккумулятора и возможному штрафу или отказу в посадке. Пассажир несет ответственность за соблюдение правил.

Советы перед поездкой

Ознакомьтесь с требованиями вашей авиакомпании, так как они могут отличаться.

Зарядите все устройства заранее, чтобы при проверке в аэропорту их было легко включить.

Вручную кладите все важные вещи, включая документы и лекарства.

Соблюдение простых правил перевозки аккумуляторов обеспечит вашу безопасность во время полета и поможет избежать ненужных проблем в аэропорту.