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Опасный багаж: это запретили класть в чемодан и почему это важно знать каждому путешественнику

При планировании отпуска в Средиземноморье важн...

tonkosti.ru

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При планировании отпуска в Средиземноморье важно учитывать правила перевозки внешних аккумуляторов (power bank).

Нарушение этих требований может вызвать неприятности в аэропорту, а также поставить под угрозу безопасность полета.

Почему нельзя брать power bank в зарегистрированный багаж?

Литий-ионные батареи, которые используются в внешних аккумуляторах, могут быть опасны. В случае их перегрева или повреждения существует риск пожара, что особенно опасно в грузовом отсеке самолета, где доступ ограничен. Это подтверждается данными о растущем числе инцидентов с такими батареями.

Запрещенные предметы в багаже

  • Внешние аккумуляторы (power bank) и запасные батареи — запрещены в зарегистрированном багаже.

  • Электронные сигареты и вейпы, использующие литий-ионные батареи, также не должны быть сданы в багаж.

  • Ноутбуки, телефоны и планшеты можно положить в багаж, но лучше их выключить и защитить от случайного включения.

Как упаковывать аккумуляторы?

Чтобы избежать короткого замыкания или других проблем:

  1. Храните аккумуляторы в оригинальной упаковке или пластиковых пакетах.

  2. Защитите контакты аккумуляторов изоляционной лентой.

  3. Соблюдайте правила по емкости батареи:

    • До 100 Вт·ч — без ограничений.

    • От 100 до 160 Вт·ч — разрешение авиакомпании требуется.

    • Свыше 160 Вт·ч — перевозка запрещена.

Какие последствия за нарушение?

Нарушение может привести к изъятию аккумулятора и возможному штрафу или отказу в посадке. Пассажир несет ответственность за соблюдение правил.

Советы перед поездкой

  • Ознакомьтесь с требованиями вашей авиакомпании, так как они могут отличаться.

  • Зарядите все устройства заранее, чтобы при проверке в аэропорту их было легко включить.

  • Вручную кладите все важные вещи, включая документы и лекарства.

Соблюдение простых правил перевозки аккумуляторов обеспечит вашу безопасность во время полета и поможет избежать ненужных проблем в аэропорту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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