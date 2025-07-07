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Опасный багаж: это отныне запретили класть в чемодан и почему это важно знать каждому путешественнику

Если вы собираетесь в отпуск в страны Средиземн...

tonkosti.ru

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Если вы собираетесь в отпуск в страны Средиземноморья, такие как Греция, Испания, Италия или Португалия, важно знать правила перевозки внешних аккумуляторов (power bank).

Несоблюдение этих норм может вызвать проблемы на контроле безопасности и даже поставить под угрозу безопасность полета.

Почему нельзя класть power bank в зарегистрированный багаж?

Проблема кроется в литий-ионных батареях, которые используются в современных внешних аккумуляторах. Эти батареи могут быть опасны, так как при перегреве или повреждении могут загореться. В случае возгорания в грузовом отсеке, где доступ ограничен, это представляет серьезную угрозу безопасности.

В 2024 году FAA зафиксировало 89 инцидентов, связанных с литий-ионными батареями, что на 16% больше, чем в 2023 году. Это подтверждает, что такие происшествия становятся все более частыми и требуют строгого контроля.

Что запрещено класть в зарегистрированный багаж?

  • Power bank и запасные литиевые батареи (отдельно от устройств) — нельзя сдавать в багаж.

  • Электронные сигареты и вейпы с литий-ионными батареями также не принимаются в багаж.

  • Ноутбуки, планшеты и телефоны — разрешено сдавать в багаж, но лучше их выключить и защитить от случайного включения.

  • «Умные» чемоданы с встроенными аккумуляторами не принимаются, если батарея не извлекается.

Как правильно упаковывать аккумуляторы?

Чтобы избежать возгорания или короткого замыкания:

  1. Храните аккумуляторы в оригинальной упаковке или отдельных пластиковых пакетах.

  2. Обматывайте контакты аккумуляторов изоляционной лентой.

  3. Учитывайте емкость аккумулятора:

    • До 100 Вт·ч — без ограничений.

    • От 100 до 160 Вт·ч — требуется разрешение авиакомпании.

    • Более 160 Вт·ч — перевозка запрещена.

  4. Обычная норма — не более двух запасных батарей на одного пассажира.

Последствия за нарушение правил

Нарушение требований может привести к изъятию аккумуляторов на досмотре и даже штрафам или отказу в посадке на рейс. Ответственность за соблюдение правил лежит на пассажире.

Советы перед поездкой

  • Ознакомьтесь с правилами вашей авиакомпании, так как требования могут отличаться.

  • Зарядите устройства заранее — в аэропорту могут попросить включить ваши гаджеты для проверки.

  • В ручной клади храните документы, лекарства и ценные вещи.

Соблюдение правил перевозки аккумуляторов поможет избежать неприятных ситуаций в аэропорту и обеспечит безопасность вашего полета, а также сделает вашу поездку более комфортной и безопасной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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