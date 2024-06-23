Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Опаснее клещей: три вида насекомых в России, укус которых запросто вас убьет

Россия славится своими природными красотами, но в некоторых её уголках таятся смертельно опасные насекомые.

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Россия славится своими природными красотами, но в некоторых её уголках таятся смертельно опасные насекомые.

Знание о них может спасти жизнь. Поэтому в данной статье будет рассказан о трёх наиболее опасных насекомых на территории России, которых вы можете повстречать и встреча с которыми не будет сулить ничего хорошего.

Каракурт, или чёрная вдова, — один из самых опасных пауков в России. Его маленькое чёрное тело с характерным красным узором прячется в тёмных и сухих местах, таких как сараи, подвалы и заброшенные здания. Укус каракурта вызывает сильные боли, распространяющиеся по всему телу, сопровождающиеся судорогами, тошнотой и параличом. Смертельный исход возможен без своевременной медицинской помощи.
Главный способ защиты от каракурта — быть бдительным. Избегайте контакта с пауками, носите плотную одежду и перчатки при работе на даче или в саду. При обнаружении каракурта в жилом помещении, обратитесь к специалистам для его уничтожения.

Оводы — некрупные мухи, которые на первый взгляд кажутся безобидными. Однако их опасность заключается в способности откладывать яйца под кожу человека. Развивающиеся личинки могут вызвать серьёзные заболевания и даже смерть. Инфицирование оводами происходит незаметно, и часто первые симптомы проявляются уже на стадии активного роста личинок.
Предотвращение укусов оводов требует соблюдения простых мер предосторожности: использование репеллентов, ношение защитной одежды и избегание мест скопления насекомых. При подозрении на заражение оводами необходимо немедленно обратиться к врачу.


Азиатский гигантский шершень — насекомое внушительных размеров, достигающее до 50 мм в длину. Его укус вызывает сильнейшую боль, может привести к серьёзным аллергическим реакциям, отёкам и затруднённому дыханию. В некоторых случаях укус может закончиться летальным исходом, особенно для людей с аллергией на укусы насекомых.
Избегать встречи с гигантским шершнем можно, соблюдая осторожность в местах его возможного обитания: лесах, парках и садах. Если вы заметили шершня поблизости, не пытайтесь его прогнать или убить самостоятельно — это может привести к агрессии насекомого и многочисленным укусам. Лучше отступить и вызвать специалистов.

Эти насекомые представляют серьёзную опасность для человека. Знание о них и соблюдение простых мер предосторожности помогут избежать неприятных встреч и сохранить здоровье. Помните, что при любом укусе неизвестного насекомого следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Ваше здоровье и жизнь могут зависеть от своевременных и правильных действий, сообщает PROGOROD12.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Новости Казани

день назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

какую траву боятся клопы постельные народные

Лонгриды

день назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Интересное в Казани

2 дня назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

ремонт смартфонов в ростове-на-дону в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами

Новости Казани

21 час назад

Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье

Новости Казани

19 часов назад

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики

Новости Казани

день назад

В Казани уже 19 человек заболели ботулизмом
Новости Казани
2 дня назад

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Новости Казани

5 минут назад

Глава РТ объявил о завершении Игры БРИКС

Новости Татарстана

15 минут назад

Сборная России взяла золото Игр БРИКС в футбольном двоеборье

Новости Казани

час назад

В Казани семейная пара на квадроциклах устроила пьяную погоню от полицейских

Новости Татарстана

2 часа назад

Спиртзавод в Верхнеуслонском районе признали культурным наследием
В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
день назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Новости Казани

3 часа назад

Казанец утонул во время отдыха на Кировской дамбе

Новости Татарстана

18 часов назад

Татарстанцев вновь ждёт непогода

Новости Татарстана

19 часов назад

Следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка
Чек-лист для идеального пикника в Казани: что нужно взять с собой в парк
Интересное в Казани
4 дня назад

Чек-лист для идеального пикника в Казани: что нужно взять с собой в парк
Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане