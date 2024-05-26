Опасная ягода, на которую бы никогда не подумали: едят даже дети и ничего не подозревают

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Специалист в области гастроэнтерологии Дарья Утюмова заявила о том, что виноград вреден для здоровья.

Екатерина Ряполова

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Специалист в области гастроэнтерологии Дарья Утюмова заявила о том, что виноград вреден для здоровья.

Своё мнение она озвучила во время интервью для Газеты.ру. Её комментарии вызвали волну дискуссий, разделив мнения людей. Утюмова аргументировала собственные слова результатами анализа свойств винограда.

Благодаря высокому содержанию витамина С виноград способен выступать в роли мощного аллергена, и постоянное употребление винограда выльется в увеличение массы тела.
Негативные эффекты винограда этим не ограничиваются. Популярное угощение известно способностью увеличивать выработку желудочного сока. Это может причинить серьезный вред организму.
Избегайте чрезмерного употребления винограда, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или слабое здоровье. Перед тем как включать виноград в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Несоблюдение этих простых правил может привести к неприятным последствиям для вашего организма, сообщает PROKAZAN.

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