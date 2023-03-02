"Оно того не стоит": украинский командир с позывным "Мадьяр" заявил, что в Артемовске рота ВСУ живет всего одну ночь

Командир ВСУ с позывным "Мадьяр" заявил о потере более чем роты солдат за сутки в Артемовске

Украинский военный, воюющий сейчас в Артемовске, заявил, что ВСУ теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить.

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видеообращение украинских военных, пока еще удерживающих Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" описал реальную ситуацию в этом городе.