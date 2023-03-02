"Оно того не стоит": украинский командир с позывным "Мадьяр" заявил, что в Артемовске рота ВСУ живет всего одну ночь
Фото: pikabu.ru
Украинский военный, воюющий сейчас в Артемовске, заявил, что ВСУ теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить.
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видеообращение украинских военных, пока еще удерживающих Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" описал реальную ситуацию в этом городе.
"Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых", - заявил он.