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Онкологи назвали смертельно опасный для женщин метод контрацепции: умирают в муках

Онкологи назвали смертельно опасный для женщин метод контрацепции: умирают в муках
Онкологи назвали смертельно опасный для женщин метод контрацепции: умирают в муках

Фото: открытые источники

Онкологи считают, что женщинам в возрасте более 35 лет необходимо отказаться от употребления оральных гормональных контрацептивов. Именно они в десятки раз увеличивают риск развития онкологии груди. Об этом рассказал маммолог "РЖД-Медицина" Дмитрий Красножон в интервью "Газете.ру".

По словам врача, гормоны увеличиют риск смертельного исхода раковой опухоли у женщины.

"Я считаю, что после 35 лет женщине следует задуматься об отказе от оральной контрацепии. Исключением могут стать пациентки с эндометриозом, синдромом поликистозных яичников и другими заболеваниями, при которых прием гормональных контрацептивов необходим в лечебных целях", — отметил Красножон.

При этом доктор упомянул научную работу коллег из Оксфорда, которые сравнили группу здоровых женщин и женщин с диагностированным раком молочной железы. Именно они первыми выяснили, что оральные контрацептивы в группе больных принимали порядка 44% женщин.

Прием препаратов после 35 лет повышает риск смертельной болезни почти на 30%.

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