Онколог назвала виды рака, которые в самом начале протекают без симптомов

Онкологические недуги очень коварны, поскольку на ранних стадиях распознать их крайне тяжело. В медицине есть понятие "тихий рак" - онкология, при которой симптомы проявляются уже тогда, когда стадия большая и прогнозы неблагоприятные.

Какие органы и системы человеческого организма чаще всего подвергаются такому раку, рассказала заведующая отделением АО "Медицина" онколог Елена Жукова, ее цитирует РИАМО.

"Например, рак поджелудочной железы — очень агрессивная неприятная опухоль, которая тяжело поддаётся лечению и чаще всего пациенты обращаются уже с запущенными стадиями", — рассказала Жукова.

Так же незаметно начинается рак почки. И заметными симптомы становятся уже тогда, когда новообразование прорастает в лоханку.

Не проявляет себя долго и рак печени, и только когда печень начинает мешать соседним органам, проявляются первые признаки болезни.

Вот почему следует ежегодно проходить диспансеризацию, особенно, если вам уже за 40 лет.