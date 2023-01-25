"Они там с голоду мрут": российским военным приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артемовске

Российские солдаты рассказали, что практически каждый дом в Артёмовске превратился в "крепость". Боевики ВСУ вынуждены выполнять безрассудные приказы своего командования и не сдаваться, несмотря на очевидно патовое положение.

Так, в одном из домов в городе украинские горе-воины специально обрушили лестничные проходы, заблокировав себя. На контакты с россиянами, которые находятся в том же доме, они не идут, сидят в заложниках сами у себя.

"Поэтому они там сейчас с голоду мрут. Уже шестой день, полностью его зачистили, дом наш, а на третьем этаже живёт противник. Там только им лестницу подавать. Ну мы бы подали, если бы они на контакт пошли", — рассказал солдат ВС РФ в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, боевики ВСУ давно бы уже сдались в плен, однако боятся сделать это из-за приказов командования.