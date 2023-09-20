Они сверкают целый месяц: 3 капли копеечного средства и разводов как не бывало

Часто окна в осеннее время выглядят неухоженными, грязными - дожди, ветра, грязь жедают свое дело. Однако опытные хозяйки зщнают легкий способ сделать стекла чистами.

С жиром и грязью отлично борется раствор, который легко приготовить из ингредиентов, имеющихся в каждом доме.

3 капли уксуса и 200 мл теплой воды - вот и все, что потребуется. Полученным раствором протирают стекла и забывают о проблеме как минимум на месяц - окна будут сиять чистотой.