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"Они о чем-то знают и что-то задумали": дипломаты Германии рекомендовали немцам воздержаться от поездок в Россию до 26 февраля

МИД Германии рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию в период с 20 по 26 февраля
"Они о чем-то знают и что-то задумали": дипломаты Германии рекомендовали немцам воздержаться от поездок в Россию до 26 февраля

Фото: freeimages.com

МИД Германии настоятельно рекомендовал своим гражданам в ближайшие дни не посещать Россию. Речь идет о периоде с 20 по 26 февраля.

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", - говорится в сообщении дипведомства.

Также ведомство предостерегает от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

"С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", - указывается в сообщении.

Военные эксперты считают в указанный период ВСУ при поддержке НАТО могут провести диверсии на территории РФ.

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